Километрично задръстване на АМ „Хемус“ заради аварирал камион

Километрично задръстване се образува по АМ „Хемус“. По-рано днес трафикът в тунел „Витиня“ се осъществяваше само в изпреварващата лента заради аварирал тежкотоварен камион. Движението се регулираше от „Пътна полиция“, а вече е възстановено, съобщават от АПИ.

Камионът беше аварирал в тунела, поради което няма възможност за обходен маршрут, обясниха от МВР и допълниха, че се е образувало километрично задръстване. От вътрешното министерство уточниха за БТА, че се е изчаквала пътна помощ за изтегляне на камиона, като заради инцидента и липсата на обходен маршрут се е образувала сериозна тапа.

Катастрофи затрудниха движението и по АМ "Тракия". След Пловдив в посока София са станали три катастрофи, от които две са верижни. В резултат на инцидентите се образува сериозно задръстване.

Допълнително движението се затруднява заради ремонтни дейности по магистралата, което води до нови задръствания в участъка.



