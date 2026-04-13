Настя от Молдова е победителката в надпреварата за най-здраво яйце на Великденския фестивал в Босилеград

Настя Могълдя от град Комрат в Молдова е тазгодишният победител в надпреварата за най-здраво яйце по време на международния детски Великденски фестивал в Босилеград. След оспорвана битка между 64 участници, Настя успя да счупи яйцата на своите конкуренти и да спечели първо място за втори път.

Във фестивала тази година участваха 441 деца от България, Сърбия, Северна Македония, Румъния и Молдова, като наградата за трета поредна година отива в групата от Молдова.

Бяха връчени награди и за най-красиво и най-оригинално яйце.

Утре на същата сцена в Културния дом в Босилеград ще гостува Народен театър “Иван Вазов” с постановката “Бул териер”.

Фестивалът ще завърши в сряда, когато участниците ще посетят Рилския манастир.

Това е 33-тото издание, като всяка година посланието е едно и също - да създадем свят без предразсъдъци и граници и да популяризираме българските градини и обичаи в чужбина.