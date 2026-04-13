Настя от Молдова е победителката в надпреварата за най-здраво яйце на Великденския фестивал в Босилеград

від БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Във фестивала тази година участваха 441 деца от България, Сърбия, Северна Македония, Румъния и Молдова

Настя Могълдя от град Комрат в Молдова е тазгодишният победител в надпреварата за най-здраво яйце по време на международния детски Великденски фестивал в Босилеград. След оспорвана битка между 64 участници, Настя успя да счупи яйцата на своите конкуренти и да спечели първо място за втори път.

Във фестивала тази година участваха 441 деца от България, Сърбия, Северна Македония, Румъния и Молдова, като наградата за трета поредна година отива в групата от Молдова.

Бяха връчени награди и за най-красиво и най-оригинално яйце.

Утре на същата сцена в Културния дом в Босилеград ще гостува Народен театър “Иван Вазов” с постановката “Бул териер”.

Фестивалът ще завърши в сряда, когато участниците ще посетят Рилския манастир.

Това е 33-тото издание, като всяка година посланието е едно и също - да създадем свят без предразсъдъци и граници и да популяризираме българските градини и обичаи в чужбина.

ТОП 24

Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
1
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
2
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
При преброени 45% от бюлетините: Партия ТИСА печели абсолютно мнозинство в унгарския парламент
3
При преброени 45% от бюлетините: Партия ТИСА печели абсолютно...
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове на българската поп музика
4
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове на...
Провал на преговорите: САЩ ще блокират Ормузкия проток, каза Тръмп
5
Провал на преговорите: САЩ ще блокират Ормузкия проток, каза Тръмп
Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток днес в 17.00 часа българско време
6
Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток днес в...

Най-четени

Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
1
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
2
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...
Дъжд и сняг за Великден
3
Дъжд и сняг за Великден
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в Гърция
4
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в...
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в Близкия изток
5
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
6
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...

Още от: Балкани

Детски фестивал в Босилеград - излъчват победителя в надпреварата за най-здраво яйце
Детски фестивал в Босилеград - излъчват победителя в надпреварата за най-здраво яйце
Земетресение с магнитуд от 4,7 край Анталия Земетресение с магнитуд от 4,7 край Анталия
Чете се за: 00:37 мин.
Стотици българи в Истанбул присъстваха на богослужение в Желязната църква "Свети Стефан" Стотици българи в Истанбул присъстваха на богослужение в Желязната църква "Свети Стефан"
Чете се за: 01:00 мин.
Деца от няколко държави мериха сили за най-здраво яйце в Босилеград Деца от няколко държави мериха сили за най-здраво яйце в Босилеград
Чете се за: 02:00 мин.
"Шоколадова инфлация": Рекордно високи цени на великденските лакомства в Румъния "Шоколадова инфлация": Рекордно високи цени на великденските лакомства в Румъния
Чете се за: 01:00 мин.
Европрокуратурата разследва измами за 20 млн. евро в Румъния Европрокуратурата разследва измами за 20 млн. евро в Румъния
Чете се за: 03:05 мин.

Водещи новини

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено, за да затрудни движението за София
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Бачковският манастир събра стотици на традиционното литийно шествие Бачковският манастир събра стотици на традиционното литийно шествие
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
САЩ ще блокират Ормузкия проток днес - решението доведе до скок на цените на петрола САЩ ще блокират Ормузкия проток днес - решението доведе до скок на цените на петрола
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Вечно дерби: ЦСКА - Левски (ГАЛЕРИЯ) Вечно дерби: ЦСКА - Левски (ГАЛЕРИЯ)
Спорт
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове на...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Краят на една епоха - опозиционната партия ТИСА спечели изборите в...
Чете се за: 04:57 мин.
По света
Цените на горивата - дизелът е поскъпнал с един цент
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Задочна размяна на реплики между Доналд Тръмп и папа Лъв XIV
Чете се за: 01:32 мин.
По света
