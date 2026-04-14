47-годишен баща почина след побой пред очите на детето си в Италия

По света
За престъплението са арестувани двама румънци

Снимка: илюстративна
Двама румънски граждани бяха арестувани в Италия заради тежък побой, довел до смъртта на 47-годишен мъж, извършен пред очите на сина му и годеницата му в италианския град Маса, съобщават италиански медии.

Задържаните са идентифицирани като Йонут Александру Мирон на 23 години и Едуард Алин Карутазу на 19 години. Идентифицирани са още трима непълнолетни лица, които са участвали също в побоя над 47-годишния Джакомо Бонджорни. Техните имена не се съобщават. Те са настанени в специален център за непълнолетни заподозрени.

Престъплението е извършено малко сред полунощ в събота срещу неделя. Джакомо заедно с годеницата си Сара, с която трябвало да се оженят през лятото, и 11-годишния си син от първия си брак, били на спектакъл, а после и на вечеря с познати в местно заведение. На тръгване от заведението тримата, придружавани и от брата на Сара – Габриеле, се натъкнали на група пияни младежи, които мятали стъклени бутилки по витрината на магазин.

Когато Джакомо и Габриеле направили забележка на младежите, те ги обградили и ги подложили на жесток побой. В даден момент от побоя Джакомо бил повален на земята, при което си ударил главата, а насилниците продължили да го удрят и ритат, докато установили, че е мъртъв. Годеницата на Джакомо разказва, че 11-годишният син на убития е изпаднал в шок и трябвало да бъде отведен в болница. Брат ѝ пък е с фрактура на крака и на носа в резултат на нападението.

Престъплението потресе Италия и съживи дебата за нуждата от повече мерки за сигурност. Франческо Персиани, кмет на град Маса, обяви, че утре ще има шествие в памет на убития. Близките на Джакомо казват, че той е бил много способен машинен инженер.

По повод убийството италианският вицепремиер Матео Салвини призова убийците на Джакомо да бъдат наказани най-сурово, независимо от възрастта и националността им. А бившият премиер Матео Ренци заяви, че италианските градове са изоставени на произвола на съдбата и правителството не прави нищо за подобряване на сигурността.

#смърт след побой #жесток побой #Италия

Последвайте ни

ТОП 24

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
2
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове на българската поп музика
3
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове на...
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
4
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
САЩ ще блокират Ормузкия проток днес - решението доведе до скок на цените на петрола
5
САЩ ще блокират Ормузкия проток днес - решението доведе до скок на...
Два танкера, свързани с Иран, са преминали през Ормузкия проток преди готвената блокада от САЩ
6
Два танкера, свързани с Иран, са преминали през Ормузкия проток...

Най-четени

Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
1
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
Дъжд и сняг за Великден
3
Дъжд и сняг за Великден
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
4
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде домакин на виртуална международна среща
6
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде...

Още от: Европа

40 години от ядрената авария в Чернобил – мащабно изложение беше открито в Германия
40 години от ядрената авария в Чернобил – мащабно изложение беше открито в Германия
Съпругата на испанския премиер - Бегоня Гомес е официално обвинена в корупция Съпругата на испанския премиер - Бегоня Гомес е официално обвинена в корупция
Чете се за: 00:27 мин.
Думите на Тръмп за папа Лъв XIV са неприемливи, заяви Джорджа Мелони Думите на Тръмп за папа Лъв XIV са неприемливи, заяви Джорджа Мелони
Чете се за: 00:47 мин.
Политическо земетресение в Унгария: Внушителна победа за опозиционния лидер Петер Мадяр Политическо земетресение в Унгария: Внушителна победа за опозиционния лидер Петер Мадяр
Чете се за: 05:10 мин.
След поражението на Орбан: Унгарският форинт поскъпна до 4-годишен пик спрямо еврото След поражението на Орбан: Унгарският форинт поскъпна до 4-годишен пик спрямо еврото
Чете се за: 01:22 мин.
Премиерът Гюров: Поздравих Петер Мадяр за изборния резултат Премиерът Гюров: Поздравих Петер Мадяр за изборния резултат
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение на цените на медицинските дейности с 25%
Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение на цените...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден 14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
47-годишен баща почина след побой пред очите на детето си в Италия 47-годишен баща почина след побой пред очите на детето си в Италия
Чете се за: 02:35 мин.
По света
По-топло, без сериозни валежи – какво време ни очаква до края на април По-топло, без сериозни валежи – какво време ни очаква до края на април
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
След срещата в Исламабад: САЩ все още са склонни да преговарят с Иран
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Седем месеца по-късно: След като дете пострада от токов удар на...
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Отново ограничения на "Дунав мост" при Русе заради ремонта
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Светли вторник е! Отдаваме почит към Богородица
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
