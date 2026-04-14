13 български джудисти ще представят страната ни на Евро 2026 в Тбилиси

България ще участва с отбор от 13 състезатели на европейското първенство по джудо в Тбилиси (Грузия), което ще се проведе от 16 до 19 април.

Сред водещите имена в състава са утвърдени състезатели като Ивайло Иванов, Марк Христов, Георги Граматиков и Габриела Димитрова, които ще бъдат основните надежди за силно представяне. В тима са включени и млади таланти като Надие Жаафар и Ирина Железарска, които ще трупат ценен опит на голям форум.

Българските джудисти ще бъдат водени от треньорски щаб в състав Ганчо Дойков, Виден Василев, Красимир Христов и Свилен Скерлев.

Общо 406 състезатели от 46 държави ще се включат в шампионата, като жребият ще бъде изтеглен на 15 април от 17:00 часа българско време.

Надпреварата започва в четвъртък с участието на Габриела Димитрова (52 кг) и Боян Йотов (66 кг). В следващите дни на татамито ще излязат още български представители във всички категории, като финалните блокове са предвидени от 17:00 часа.