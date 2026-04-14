Даниел Фарке след успеха на "Олд Трафорд": Заслужавахме тази победа

Мениджърът на Лийдс Даниел Фарке изрази задоволството си след победата с 2:1 при гостуването на Манчестър Юнайтед във Висшата лига, определяйки успеха като напълно заслужен.

"Разбира се, много се гордея. Чувствам се изключително, особено при тези обстоятелства и в критичен период от сезона. Бяхме под напрежение, а и седмицата не беше лесна. Не можехме да разчитаме на ключови играчи“, заяви германският специалист.

Той подчерта, че отборът му е показал правилния подход в подобен тип двубои: „Бяхме по-смели в предни позиции. Искахме да доминираме, а не просто да се защитаваме. Пресирахме, владеехме топката, а първото полувреме беше перфектно. Само по този начин може да си тръгнеш с точки от „Олд Трафорд“.

Фарке допълни, че успехът е резултат от силно колективно представяне срещу сериозен съперник: "Заслужавахме да победим, имахме отлична вечер. Спечелихме срещу много силен отбор и постигнахме целите си.“

Победата е историческа за Лийдс, който записва първи успех като гост на Манчестър Юнайтед от 1981 година насам. Българският национал Илия Груев се появи в игра през второто полувреме.

След този успех "белите“ заемат 15-о място във временното класиране с актив от 36 точки, шест кръга преди края на сезона.

