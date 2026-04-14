Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат пуснати през юли

В момента текат комплексните изпитания на влаковете, които трябва да приключат през май

Метростанциите по бул. „Владимир Вазов“ - „Стадион Георги Аспарухов“, „Витиня“, „Ген. Владимир Вазов“ са готови на 98% и се очаква да бъдат пуснати през юли, съобщи кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук. Новият участък, който минава през район "Подуяне" е с дължина 3 км. В момента текат комплексните изпитания на влаковете, които трябва да приключат през май.

Метростанция „Стадион Георги Аспарухов“ е решена в цветовете на емблематичния стадион. Така пътниците ще усещат символиката, свързана с името на футболната легенда Георги Аспарухов“.

Станциите „Витиня“ и „Ген.Владимир Вазов“ са със съвременни изчистени линии, подчертаващи движението. Предвиден е и буферен паркинг за 100 автомобила.

С пускането на новия участък ще се осигури по-бърз и удобен транспортен достъп за жителите на кварталите „Хаджи Димитър“, „Сухата река“ и „Левски Г“ до централната градска част, както и до западните райони „Овча купел“ и „Горна баня“.

Очаква се новото разширение да доведе до намаляване на автомобилния трафик в района с около 25%, което ще има пряк положителен ефект върху качеството на въздуха и градската среда.

След завършването на участъка по бул. „Ген. Владимир Вазов“ общата дължина на метрото в София ще достигне 55 км с общо 50 метростанции. Очаква се броят на ползващите метро да достигне над 500 000 пътници дневно.

Паралелно се обновява и наземния транспорт – с нови електробуси, тролейбуси и модерни трамваи, разширява се електрическия транспорт и се създава по-добра организация на линиите, така че придвижването в града да става по-лесно и с по-малко замърсяване, допълва Васил Терзиев.

Работи се по основни градски артерии като „Александър Стамболийски“, „Мария Луиза“, „Джеймс Баучер“ и „Копенхаген“, където се подобрява не само транспортът, но и цялата градска среда. Разширяването на мрежата също продължава – включително с нови трамвайни връзки, които ще свържат квартали като „Младост“ и „Дружба“, както и с подобряване на достъпа до северните части на града.

Столична община продължава развитието на метромрежата с подготовката на нови разширения към район „Люлин“ и Околовръстния път, „Студентски град“, район “Студентски” и „Симеоново“, район „Витоша“, допълва Терзиев.

