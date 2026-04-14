Аталанта следи отблизо звездата на Лудогорец Петър Станич

Седмият във временното класиране на италианската Серия А Аталанта проявява сериозен интерес към футболиста на Лудогорец Петър Станич, съобщават сръбски медии и "Тема Спорт“.

Представител на агенция, работеща с бергамаските и Милан, е наблюдавал на живо изявите на 24-годишния халф по време на двубоя срещу ЦСКА (3:0) на "Хювефарма Арена“. В срещата Станич се разписа и е оставил отлични впечатления със своето представяне. Очаква се интересът да продължи, като Аталанта може да изпрати свои хора и за мачовете от плейофната фаза.

От Лудогорец са поставили цена от около 10 милиона евро за един от водещите си футболисти, който прави силен сезон и в Европа. Станич е сред реализаторите в Лига Европа със 7 гола и привлича интерес още от испанските Бетис и Севиля.

Атакуващият халф, който има и хърватски паспорт, бе привлечен през миналото лято от ТСЦ Бачка Топола за 1,8 милиона евро. От началото на сезона той има 45 мача във всички турнири, в които е записал 15 гола и 11 асистенции, което го превръща в една от най-ценните фигури в състава на разградчани.