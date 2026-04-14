Аталанта следи отблизо звездата на Лудогорец Петър Станич

Италианският клуб може да изпрати нови скаути за плейофите, а цената на халфа достига 10 милиона евро

Седмият във временното класиране на италианската Серия А Аталанта проявява сериозен интерес към футболиста на Лудогорец Петър Станич, съобщават сръбски медии и "Тема Спорт“.

Представител на агенция, работеща с бергамаските и Милан, е наблюдавал на живо изявите на 24-годишния халф по време на двубоя срещу ЦСКА (3:0) на "Хювефарма Арена“. В срещата Станич се разписа и е оставил отлични впечатления със своето представяне. Очаква се интересът да продължи, като Аталанта може да изпрати свои хора и за мачовете от плейофната фаза.

От Лудогорец са поставили цена от около 10 милиона евро за един от водещите си футболисти, който прави силен сезон и в Европа. Станич е сред реализаторите в Лига Европа със 7 гола и привлича интерес още от испанските Бетис и Севиля.

Атакуващият халф, който има и хърватски паспорт, бе привлечен през миналото лято от ТСЦ Бачка Топола за 1,8 милиона евро. От началото на сезона той има 45 мача във всички турнири, в които е записал 15 гола и 11 асистенции, което го превръща в една от най-ценните фигури в състава на разградчани.

Свързани статии:

Петър Станич: Ще бъде ожесточена битка за титлата - Левски има класа, а ние не се предаваме
Петър Станич: Ще бъде ожесточена битка за титлата - Левски има класа, а ние не се предаваме
Чете се за: 02:20 мин.
ТОП 24

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
2
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
3
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
МВР за камиона "закъсал" във "Витиня": Проверява се дали не става дума за умишлен саботаж
4
МВР за камиона "закъсал" във "Витиня":...
14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
5
14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
Блокада по време на примирие: Цените на петрола пак се повишиха
6
Блокада по време на примирие: Цените на петрола пак се повишиха

Най-четени

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
3
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
4
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
5
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
6
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив

Още от: Български футбол

13 български джудисти ще представят страната ни на Евро 2026 в Тбилиси
13 български джудисти ще представят страната ни на Евро 2026 в Тбилиси
Даниел Фарке след успеха на "Олд Трафорд“: Заслужавахме тази победа Даниел Фарке след успеха на "Олд Трафорд“: Заслужавахме тази победа
Чете се за: 01:42 мин.
ЦСКА благодари на феновете след дербито с Левски ЦСКА благодари на феновете след дербито с Левски
Чете се за: 00:50 мин.
Интригата за топ 8 остава жива за Локомотив София и Ботев Пловдив Интригата за топ 8 остава жива за Локомотив София и Ботев Пловдив
Чете се за: 01:55 мин.
Груев и Лийдс превзеха крепостта на Манчестър Юнайтед Груев и Лийдс превзеха крепостта на Манчестър Юнайтед
Чете се за: 05:15 мин.
Хосу Урибе: Бяхме много по-добри от съперника Хосу Урибе: Бяхме много по-добри от съперника
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро
Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
"Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки "Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки
Чете се за: 04:37 мин.
Регионални
75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов 75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1 милион евро досега Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1 милион евро досега
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
След началото на морската блокада: Обсъжда ли се втори кръг от...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Предлагат да се спре забавянето на изплащането на пенсиите заради...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Перев от...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат пуснати...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
