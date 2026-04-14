Предлагат да се спре забавянето на изплащането на пенсиите заради почивни дни

Край на забавянето на изплащането на пенсиите заради почивни дни предлагат от Министерството на труда и социалната политика.

Промяната в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която ще ускори изплащането на парите на възрастните хора е разработена от министерството и от Националния осигурителен институт.

В момента пощенските станции, банките и други доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, всеки месец изплащат пенсиите между 7-о и 20-о число. Когато тези дни са неработни, изплащането започва и завършва в следващия работен ден. Така на практика, ако датата съвпада с почивни дни, се създава сериозно забавяне, което създава финансови затруднения за възрастните, тъй като за по-голямата част от тях пенсиите са единственият им източник на доход.

След като промяната стане факт, когато 7-о или 20-о число са неработни дни, изплащането на пенсиите ще започва или завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получат своите пенсии и добавки към тях без забавяне, допълват от Социалното министерство.

„Слагаме край на забавянето на изплащането на пенсиите заради почивните дни. Това е още една стъпка в посока реализиране на един от основните приоритети на служебния кабинет – подкрепата на най-уязвимите. Мярката няма да коства никакви средства, но ще създаде спокойствие и ще гарантира навременно изплащане на средствата на българските пенсионери. Това е дългогодишен проблем, но сега той намира своето решение“, заяви министър Адемов.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане. След края на консултациите ще бъде разгледан в Надзорния съвет на НОИ, след което ще бъде внесен за окончателно приемане от Министерския съвет.