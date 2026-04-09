Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната

По време на полета си около Луната астронавтите от мисията "Артемис II" на НАСА са наблюдавали в реално време как метеорити се разбиват върху лунната повърхност - изключително рядко явление, което предизвиква любопитството на учените, предадоха АФП и Асошиейтед прес.

"Без съмнение това бяха проблясъци от удари върху Луната. И Джереми Хансен току-що видя още един", написа командирът Рийд Уайзман по време на прелитането над небесното тяло - първото, осъществено от хора от повече от половин век насам. "Удивително", отговори научният ръководител на мисията Келси Йънг от контролния център в Хюстън, отдалечен на около 400 000 километра. "Не мисля, че очаквах екипажът да види подобно нещо по време на тази мисия, така че вероятно сте забелязали изненадата и шока, изписани на лицето ми", сподели тя на пресконференция на следващия ден.

Според данните на НАСА от вторник екипажът е сигнализирал за общо шест метеоритни удара.

Екипите на земята понастоящем се опитват да съпоставят тези наблюдения с данните от спътник, орбитиращ около Луната. По-голямата част от тези наблюдения са били направени по време на слънчевото затъмнение, на което екипажът е станал свидетел, отбеляза Келси Йънг.