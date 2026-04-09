"АРТЕМИС II": НОВА ЕРА В КОСМОСА

Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната

от БНТ , Източник: БТА
По време на полета си около Луната астронавтите от мисията "Артемис II" на НАСА са наблюдавали в реално време как метеорити се разбиват върху лунната повърхност - изключително рядко явление, което предизвиква любопитството на учените, предадоха АФП и Асошиейтед прес.

"Без съмнение това бяха проблясъци от удари върху Луната. И Джереми Хансен току-що видя още един", написа командирът Рийд Уайзман по време на прелитането над небесното тяло - първото, осъществено от хора от повече от половин век насам.

"Удивително", отговори научният ръководител на мисията Келси Йънг от контролния център в Хюстън, отдалечен на около 400 000 километра. "Не мисля, че очаквах екипажът да види подобно нещо по време на тази мисия, така че вероятно сте забелязали изненадата и шока, изписани на лицето ми", сподели тя на пресконференция на следващия ден.

Според данните на НАСА от вторник екипажът е сигнализирал за общо шест метеоритни удара.

Екипите на земята понастоящем се опитват да съпоставят тези наблюдения с данните от спътник, орбитиращ около Луната. По-голямата част от тези наблюдения са били направени по време на слънчевото затъмнение, на което екипажът е станал свидетел, отбеляза Келси Йънг.

Водещи новини

Градушка в Поморие и ледени късове на главния път за Бургас доведоха до катастрофи
Градушка в Поморие и ледени късове на главния път за Бургас...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
На Разпети петък Иисус тръгва по пътя на болката и е разпънат на кръста На Разпети петък Иисус тръгва по пътя на болката и е разпънат на кръста
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Ормузкият проток се очаква да е централна тема на преговорите между САЩ и Иран в Пакистан Ормузкият проток се очаква да е централна тема на преговорите между САЩ и Иран в Пакистан
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Трима души загинаха при удари в Украйна и Русия преди великденското примирие Трима души загинаха при удари в Украйна и Русия преди великденското примирие
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Пътят на болката: Вярващи извървяха Вия Долороса в Йерусалим (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Новата система за влизане в ЕС окончателно влиза в сила от днес
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Наредба въвежда правила за медицинската помощ от разстояние
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Потребителското поведение в Европа се влияе от войната в Близкия изток
Чете се за: 05:07 мин.
По света
