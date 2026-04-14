Груев и Лийдс превзеха крепостта на Манчестър Юнайтед

Илия Груев и Лийдс се пребориха за ценен успех във Висшата лига. Българинът и неговите съотборници подчиниха Манчестър Юнайтед в мач от 32-ия кръг, който се изигра на "Олд Трафорд".

Българският национал стартира срещата от резервната скамейка. Полузащитникът се появи в игра през второто полувреме и замени Ао Танака в 74-та минута.

Точни за йоркширци бе Ноа Окафор, който се разписа на два пъти, докато за "червените дяволи" в голмайстор се превърна Каземиро. Гостуващият тим трябваше да доиграва двубоя ден с човек по-малко, тъй като Лисандро Мартинес бе изгонен с директен червен картон през второто полувреме. Така футболистите на Даниел Фарке се върнаха на победния път и е стъпка по-близо до оставането в английския елит. От своя страна съставът на Майкъл Карик пропусна да се утвърди в Топ 3 на подреждането. Успехът на отбора от Йоркшир бе първи срещу тима от Манчестър за първи път от над 45 години насам в шампионата на легендарното съоръжение.

Йоркширци се намират на 15-то място във временното класиране с 36 точки, докато "червените дяволи" заемат третата позиция с 55. На 18 април (събота) Груев и компания ще бъдат домакини на Уулвърхемптън, а Юнайтед ще пътуват до Лондон за гостуване на Челси.

Гостите показаха, че не са дошли на разходка и това си пролича още в третата минута, получавайки чудесна възможност да поведат. Доминик Калвърт-Люин засече центриране на няколко метри от голлинията, но Сене Ламенс спаси.

2 минути по-късно нямаше какво да попречи на йоркширци да поведат. Джейсън Богъл центрира отдясно, където топката достигна до Ноа Окафор и той не сбърка, пращайки топката във вратата на Ламенс.

„Червените дяволи“ рядко демонстрираха качествени неща в предни позиции и така не стигаха до точен удар.

В 30-та минута отборът от Йоркшър удвои резултата в своя полза. Защитата на тима от Манчестър се пропука и се получи лошо изчистване. Топката попадна в краката на Окафор, който не се поколеба и с чудесен шут разстреля Ламенс.

Гостуващият отбор продължи да бъде по-настоятелен, като само Ламенс спаси Юнайтед от ново попадение в средата на първото полувреме. В 35-та минута домакините погледнаха по-смело към вратата на своя съперник, като Матеус Куня стреля опасно над вратата.

Малко след това Ао Танака се възползва от ново неразбирателство в отбраната на домакините, оказвайки се пред опразнена врата, но Лисандро Мартинес изчисти топката в корнер. От последвалия ъглов удар Ламенс отново трябваше да се намесва, спасявайки удар с глава.

„Червените дяволи“ показаха доста по-различно лице при подновяването на играта. Бенямин Шешко бе близо до гола, оставайки очи в очи срещу Карл Дарлоу, но неговият изстрел бе избит от голлинията след намеса Джеймс Джъстин.

В хода на второто полувреме се откри възможност и пред Бруно Фернандеш, стрелял от границата на наказателното поле. Дарлоу обаче внимаваше отново и се намеси подобаващо.

Ситуацията за домакинския тим се усложни в 54-та минута. Мартинес и Калвърт-Люин влязоха в съприкосновение. Първоначално Пол Тиърни подмина ситуацията. Впоследствие главният съдия бе привикан на ВАР и видя, че аржентинецът е дръпнал за плитките своя съперник и това доведе го неговото изгонване.

„Червените“ се активизираха и в 69-та минута това даде резултат. При центриране от корнер топката попадна на главата на Каземиро и той не сбърка, връщайки надеждите на своя тим за обрат.

Йоркширци отговориха в 78-та минута, когато Калвърт-Люин получи шанс да реши всичко. Последва намеса на Ламенс и резултата остана непроменен.

В 85-та минута Шешко се извиси над всички след центриране, стреляйки с глава, но Дарлоу спаси авторитетно.

До края домакинският отбор така и не намери път към нов гол във вратата на своя съперник, който в крайна сметка удържа ценния успех.