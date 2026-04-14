БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Груев и Лийдс превзеха крепостта на Манчестър Юнайтед

bnt avatar logo від Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:15 мин.
Спорт
Запази

Българинът влезе от резервната скамейка и помогна на йоркширци да удържат "червените дяволи" във Висшата лига.

манчестър юнайтед лийдс висша лига
Снимка: Leeds United/X
Слушай новината

Илия Груев и Лийдс се пребориха за ценен успех във Висшата лига. Българинът и неговите съотборници подчиниха Манчестър Юнайтед в мач от 32-ия кръг, който се изигра на "Олд Трафорд".

Българският национал стартира срещата от резервната скамейка. Полузащитникът се появи в игра през второто полувреме и замени Ао Танака в 74-та минута.

Точни за йоркширци бе Ноа Окафор, който се разписа на два пъти, докато за "червените дяволи" в голмайстор се превърна Каземиро. Гостуващият тим трябваше да доиграва двубоя ден с човек по-малко, тъй като Лисандро Мартинес бе изгонен с директен червен картон през второто полувреме. Така футболистите на Даниел Фарке се върнаха на победния път и е стъпка по-близо до оставането в английския елит. От своя страна съставът на Майкъл Карик пропусна да се утвърди в Топ 3 на подреждането. Успехът на отбора от Йоркшир бе първи срещу тима от Манчестър за първи път от над 45 години насам в шампионата на легендарното съоръжение.

Йоркширци се намират на 15-то място във временното класиране с 36 точки, докато "червените дяволи" заемат третата позиция с 55. На 18 април (събота) Груев и компания ще бъдат домакини на Уулвърхемптън, а Юнайтед ще пътуват до Лондон за гостуване на Челси.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Premier League (@premierleague)


Гостите показаха, че не са дошли на разходка и това си пролича още в третата минута, получавайки чудесна възможност да поведат. Доминик Калвърт-Люин засече центриране на няколко метри от голлинията, но Сене Ламенс спаси.

2 минути по-късно нямаше какво да попречи на йоркширци да поведат. Джейсън Богъл центрира отдясно, където топката достигна до Ноа Окафор и той не сбърка, пращайки топката във вратата на Ламенс.

„Червените дяволи“ рядко демонстрираха качествени неща в предни позиции и така не стигаха до точен удар.

В 30-та минута отборът от Йоркшър удвои резултата в своя полза. Защитата на тима от Манчестър се пропука и се получи лошо изчистване. Топката попадна в краката на Окафор, който не се поколеба и с чудесен шут разстреля Ламенс.

Гостуващият отбор продължи да бъде по-настоятелен, като само Ламенс спаси Юнайтед от ново попадение в средата на първото полувреме. В 35-та минута домакините погледнаха по-смело към вратата на своя съперник, като Матеус Куня стреля опасно над вратата.

Малко след това Ао Танака се възползва от ново неразбирателство в отбраната на домакините, оказвайки се пред опразнена врата, но Лисандро Мартинес изчисти топката в корнер. От последвалия ъглов удар Ламенс отново трябваше да се намесва, спасявайки удар с глава.

„Червените дяволи“ показаха доста по-различно лице при подновяването на играта. Бенямин Шешко бе близо до гола, оставайки очи в очи срещу Карл Дарлоу, но неговият изстрел бе избит от голлинията след намеса Джеймс Джъстин.

В хода на второто полувреме се откри възможност и пред Бруно Фернандеш, стрелял от границата на наказателното поле. Дарлоу обаче внимаваше отново и се намеси подобаващо.

Ситуацията за домакинския тим се усложни в 54-та минута. Мартинес и Калвърт-Люин влязоха в съприкосновение. Първоначално Пол Тиърни подмина ситуацията. Впоследствие главният съдия бе привикан на ВАР и видя, че аржентинецът е дръпнал за плитките своя съперник и това доведе го неговото изгонване.

„Червените“ се активизираха и в 69-та минута това даде резултат. При центриране от корнер топката попадна на главата на Каземиро и той не сбърка, връщайки надеждите на своя тим за обрат.

Йоркширци отговориха в 78-та минута, когато Калвърт-Люин получи шанс да реши всичко. Последва намеса на Ламенс и резултата остана непроменен.

В 85-та минута Шешко се извиси над всички след центриране, стреляйки с глава, но Дарлоу спаси авторитетно.

До края домакинският отбор така и не намери път към нов гол във вратата на своя съперник, който в крайна сметка удържа ценния успех.

#Висша лига 2025/26 #ФК Лийдс Юнайтед #ФК Манчестър Юнайтед #Илия Груев-младши

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
2
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове на българската поп музика
3
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове на...
Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток днес в 17.00 часа българско време
4
Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток днес в...
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
5
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
САЩ ще блокират Ормузкия проток днес - решението доведе до скок на цените на петрола
6
САЩ ще блокират Ормузкия проток днес - решението доведе до скок на...

Най-четени

Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
1
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Дъжд и сняг за Великден
2
Дъжд и сняг за Великден
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
3
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
4
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде домакин на виртуална международна среща
5
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде...
БНТ 3 ще излъчва изцяло трите етапа на състезанието Giro d’Italia 2026
6
БНТ 3 ще излъчва изцяло трите етапа на състезанието Giro...

Още от: Футбол

Хосу Урибе: Бяхме много по-добри от съперника
Хосу Урибе: Бяхме много по-добри от съперника
Душан Косич: Не сме доволни, можеше да спечелим Душан Косич: Не сме доволни, можеше да спечелим
Чете се за: 01:32 мин.
Ханзи Флик се оплака от състоянието на терена на Атлетико Ханзи Флик се оплака от състоянието на терена на Атлетико
Чете се за: 00:40 мин.
Ламин Ямал: Обратът е възможен Ламин Ямал: Обратът е възможен
Чете се за: 02:15 мин.
Луис Енрике: Сигурен съм, че ще бъдем готови Луис Енрике: Сигурен съм, че ще бъдем готови
Чете се за: 01:42 мин.
Без победител между Берое и Локомотив Пловдив Без победител между Берое и Локомотив Пловдив
Чете се за: 03:37 мин.

Водещи новини

Политическо земетресение в Унгария: Внушителна победа за опозиционния лидер Петер Мадяр
Политическо земетресение в Унгария: Внушителна победа за...
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Първата пушка в Априлското въстание: Георги Тиханек е поставил началото на народната борба Първата пушка в Априлското въстание: Георги Тиханек е поставил началото на народната борба
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Блокада по време на примирие: Цените на петрола пак се повишиха Блокада по време на примирие: Цените на петрола пак се повишиха
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Поскъпването на горивата: Пазарни механизми или помощи за бизнеса? Поскъпването на горивата: Пазарни механизми или помощи за бизнеса?
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Бачковският манастир събра стотици на традиционното литийно шествие
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Съмнения за саботаж: Тир блокира тунел „Витиня“ и...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Чете се за: 04:52 мин.
Български футбол
След поражението на Орбан: Унгарският форинт поскъпна до 4-годишен...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ