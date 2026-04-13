Хосу Урибе: Бяхме много по-добри от съперника

Хосу Орибе е на мнение, че Берое е бил много по-добър от своя съперник при 11-то равенство в Първа лига. Старозагорци приключиха наравно с Локомотив Пловдив след 1:1 на стадион „Берое“. Испанецът сподели, е тимът от Стара Загора е изиграл много добър мач.

"Много добър мач за нас. Отлична игра и интензитет. Ние бяхме много по-добри от съперника, но не отбелязахме, въпреки редицата чисти положения. Това е пътят и това е отборът, който искам да виждам на терена. Завършващият удар днес бе решаващ. В някои от положенията беше по-трудно да не отбележим, но и това се случи. Доволен съм от поведението на играчите. След излизането на Хуан Пинеда обаче нямахме толкова ситуации. Той е важен играч за нас и се надяваме да не е контузен сериозно.", каза Хосу Урибе.

Той отбеляза, че спечелената точка днес е много важна за тима в борбата за оцеляване и определи като финал всеки един от оставащите седем мача за Берое до края на шампионата