Без победител между Берое и Локомотив Пловдив

Берое и Локомотив Пловдив не се победиха за край на редовния сезон в Първа лига. Двата отбора завършиха наравно след 1:1 в мач от последния 30-и кръг, който се изигра на стадион „Берое“.

Старозагорци и пловдивчани създадоха редица ситуации за отбелязване на гол, но не успяха да ги реализират.

Така Берое остана на 15 позиция в класирането с актив от 23 точки, а Локомотив е на пето място с 46 пункта.

Домакините започнаха по-добре срещата и атакуваха съперника още с първия съдийски сигнал.

Във втората минута старозагорци изпълниха корнер, а след игра с глава на Севи Идриз топката срещна ръката на неговия съотборник Катлин Иту. Реферът подмина ситуацията, но след това бе привикан от ВАР, за да разгледа ситуацията, но отново не отсъди дузпа за домакините.

В 10-та минута Марко Борнино предостави за Хуан Пинеда в наказателното поле и националът на Доминиканската република отправи опасен удар към вратата. Боян Милосавлйевич обаче спаси.

Седем минути по-късно Факундо Константини отправи удар с глава, но не затрудни вратарят на Локомотив.

Последваха по-силни минути за гостите, които създадоха няколко ситуации пред вратата на съперника, но само в една от тях намериха очертанията на вратата след удар на Севи Идриз от близка достанция, при която Мота изби в корнер.

Давид Валверде проби по левия фланг в 32-та минута и центрира остро в наказателното поле на Локомотив, където Хуан Пинеда засече топката, но след рикошет тя мина над вратата в корнер.

Пет минути преди края на първата част Хуан Пинеда проби фронтално срещу вратата на Локомотив и предостави за Марко Борнино, който бе сам срещу Милосавлйевич, но не успя да намери очертанията на вратата от около десет метра.

В ответната атака Жоел Цварц финтира двама бранители в пеналта на старозагорци и отправи силен удар, който бе отразен от Артур Мота.

Отново вратарят на Берое се намеси решително при два последователни удара в самия край на полувремето. Първо при изстрел на Адриан Кова от границата на наказателното поле, а след това и при удар на Парвиз Умарбаев от близка дистанция.

Седем минути след подновяване на играта каталин Иту открадна топката в половината на Берое, напредна и стреля, но Мота спаси.

В ответната атака Берое пропиля нов отличен шанс да поведе в резултата. Марко Борнино навлезе в пеналта и предостави за Хуан Пинеда, а той продължи за Йесид Валбуена, който бе на чиста позиция пред опразнената врата на съперника, но не успя да намери очертанията.

До самия край на мача играта бе равностойна, чистите голови положения липсваха и двубоят завърши при нулево равенство.