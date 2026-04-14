Майкъл Карик бесен след загубата от Лийдс: Това е едно от най-лошите съдийски решения

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик остро разкритикува съдийството след поражението с 1:2 от Лийдс във Висшата лига.

Повод за недоволството на специалиста стана червеният картон на Лисандро Мартинес в 56-ата минута, който бе изгонен след намеса на системата ВАР. Защитникът бе санкциониран за действие срещу Доминик Калвърт-Люин, след като го дръпна за косата в наказателното поле.

"Това не е дърпане, не е агресивно. Той го докосва и след това е изгонен. Най-лошото е, че беше изпратен да го прегледа като ясна и очевидна грешка. Шокиращо е. На повторението изглежда по-зле, отколкото е в действителност“, коментира Карик пред "Скай Спортс“.

Въпреки че останаха с човек по-малко при изоставане от два гола, „червените дяволи“ успяха да върнат едно попадение чрез Каземиро, но не стигнаха до обрат.

"В два поредни мача решенията са срещу нас, но това беше едно от най-лошите, които съм виждал“, добави наставникът.

След поражението Манчестър Юнайтед остава с 55 точки на третата позиция в класирането и продължава да бъде в добра позиция за участие в Шампионската лига през следващия сезон.