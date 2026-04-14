Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1...
Разбиха нова схема за купуване на гласове, разплащали онлайн
Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение...
Интригата за топ 8 остава жива за Локомотив София и Ботев Пловдив

Спорт
Двата тима се нуждаят от задължителни победи и грешка на Славия, за да влязат в горната осмица

Интригата за топ 8 остава жива за Локомотив София и Ботев Пловдив
С два мача днес продължава последният 30-и кръг от редовния сезон в Първа лига, който ще определи окончателното разпределение на отборите преди плейофите.

От 18:00 часа Ботев Враца приема Локомотив София, а от 20:30 Добруджа е домакин на Ботев Пловдив.

И двата гостуващи тима все още имат шанс да се класират в топ 8 и да намерят място във втората четворка.

"Железничарите“ заемат деветото място с 37 точки – само на една зад осмия Славия, който също има трудна задача при гостуването си на Монтана.

Съставът на Станислав Генчев ще се изправи срещу коравия тим на Ботев Враца, който вече загуби шансове за място в горната осмица и ще играе в групата на изпадащите след поражението от ЦСКА 1948 в предишния кръг.

Ботев Пловдив също е с актив от 37 точки и ще преследва задължителен успех при визитата си на Добруджа. Новакът е непобеден у дома през пролетния дял и продължава да се бори за своето оцеляване, като в последния кръг измъкна точка срещу лидера Левски след драматично равенство 2:2.

"Канарчетата“ се намират в добра форма под ръководството на Лъчезар Балтанов, като имат само една загуба в последните си осем мача - именно от Ботев Враца.

Развръзката за последните места в топ 8 обещава сериозна интрига, като съдбата на Локомотив София и Ботев Пловдив ще зависи както от собствените им резултати, така и от представянето на преките им конкуренти.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Ботев Пловдив #ПФК Локомотив София

