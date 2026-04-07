Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде домакин на виртуална международна среща

Великобритания ще бъде днес домакин на видеоконферентна среща на над 40 държави, включително България, за обсъждане на създаването на международна коалиция за отваряне на протока, без участието на Съединените щати.

По време на първата подобна среща в четвъртък беше обсъдено кои държави са готови да се включат в коалицията на желаещите, както и дипломатическите и икономически средства да бъде убеден Иран да отвори пролива. Срещата приключи без конкретни решения, но все пак беше постигнато съгласие, че Техеран не може да налага транзитни такси на корабите и всички имат право да ползват свободно Ормузкия проток. Следващият етап от преговорите е среща на ниво военни представители следващата седмица, на която ще бъдат обсъдени варианти за поддържане сигурността на търговското корабоплаване. Днес се очаква Съветът за сигурност на ООН да гласува резолюция за Ормузкия проток. ПрокетоРезолюцията, предложена от Бахрейн, призовава засегнатите страни да координират защитните си мерки, за да допринесат за морската сигурност.