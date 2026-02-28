БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Педро Акоста спечели спринтовата надпревара в Гран при на Тайланд

Испанецът над всички в първия кръг от Moto GP.

Педро Акоста спечели спринтовата надпревара в Гран при на Тайланд
Снимка: БТА
Слушай новината

Испанецът Педро Акоста (Испания, Red Bull KTM Factory Racing) спечели спринтовата надпревара от първия кръг за сезон 2026 в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта - Гран при на Тайланд в клас Мото GP и добави първи 12 точки в актива си.

Четвъртият в генералното класиране от миналия сезон Акоста записа първа победа в спринта, след като измина 13-те обиколки за 19:39.155 минути, изпреварвайки защитаващия титлата си и негов сънародник Марк Маркес (Ducati Lenovo Team). Маркес завърши на втора позиция, с пасив от 0.108 секунди.

Двамата проведоха блестяща битка, след като Марко Бедзеки от тима на Априля катастрофира. Испанските пилоти си размениха местата няколко пъти до предпоследната обиколка, когато Маркес избута Акоста от пистата и получи нареждане от стюардите да върне позицията.

Третото място в спринта за Гран при на Тайланд зае още един испанец - Раул Фернандес (Trackhouse MotoGP Team), финиширал на 0.540 секунди от победителя.

По-рано през деня италианецът Бедзеки си осигури полпозишън за откриващото състезание за сезон 2026, въпреки катастрофата в края на квалификацията в Бурирам.

Италианецът, който бе най-бърз в предсезонните тестове и във всяка сесия, която завърши този уикенд, претърпя второто си падане за деня в последния завой. По-ранната му бърза обиколка обаче беше достатъчна, за да го задържи на полпозишън с 0.035 секунди пред Марк Маркес.

В неделя предстои основното състезание, както и надпреварите в клас Мото 2 и Мото 3.

