ИЗВЕСТИЯ

Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран

Националите по вдигане на тежести няма да бъдат гонени от базата "Спортпалас"

Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Това стана ясно след намесата на Министерството на младежта и спорта.

христо христов нареди шести световното първенство вдигане тежести
Снимка: БТА
Министерството на младежта и спорта (ММС) публикува позиция във връзка с информация, че националните отбори на България по вдигане на тежести за мъже и жени, които са на подготвителен лагер във варненската база "Спортпалас", са принудени да напуснат.

"След намесата на ръководството на Министерството на младежта и спорта националните състезатели по вдигане на тежести ще продължат подготвителния си лагер в Национална спортна база "Спортпалас". По този начин се гарантира нормалното протичане на подготовката на състезателите за предстоящото Европейско първенство по вдигане на тежести в Батуми през април 2026 г.

Министерството на младежта и спорта няма да допусне нито един състезател да бъде лишен от възможността да тренира.

ММС и Национална спортна база ЕАД ще продължат да съдействат активно за намирането на устойчиво и дългосрочно решение на възникналата ситуация, така че подготовката на състезателите да протича безпрепятствено и да се осигури стабилност за бъдещите им участия", се посочва в позицията от ММС.

# Българска федерация по вдигане на тежести (БФВТ) #Министерство на младежта и спорта (ММС) #Български национален отбор по вдигане на тежести

