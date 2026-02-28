Решават в понеделник дали националите по вдигане на тежести ще останат в "Спортпалас"

В понеделник (2 март) ще се проведат допълнителни разговори относно ситуацията, свързана с националните отбори на България за мъже и жени по вдигане на тежести, които са застрашени от това да не тренират повече във варненската база „Спортпалас“ заради неизплатени задължения месец преди европейското първенство. След намесата на Министерството на младежта и спорта оставането на състезателите е гарантирано към момента.

Живко Николов даде повече яснота за появилото се напрежение. Старши треньорът на националния отбор по вдигане на тежести за жени смята, че ако подготовката се прекъсне, това ще бъде катастрофа за родните щангисти.

„Вчера се появи напрежение, че поради задължения и неплатени сметки отпреди този лагер ни казаха, че трябва да напуснем. Нещата тръгнаха в много добра посока, мъжете вече са готови за няколко медала. Ако сега се прекъсне подготовката, ще катастрофа за мен“, каза той.

„Мисля, че нещо може да се промени. Все пак ММС реагира. Не се изнасяме до понеделник, докато се реши ситуацията. Все пак тогава е работен ден“, допълни Николов.

Ситуацията коментира и един от тежкоатлетите в лицето на Христо Христов

„Това е много лошо за нас. Ние тъкмо влизаме в някаква добра форма. Както каза треньорът, имаме шансове за медали и в следващия момент трябва да си заминаваме“, лаконичен бе Христов.

От своя страна Ангел Русев отбеляза, че Пламен Братойчев и Стефан Ботев пречат на пълноценната подготовка на националите.

„Правим абсолютно всичко да бъдем тук без заплати, без подкрепа от никой, само от треньорите. И се борим с абсолютно с всяко препятствие, за да успеем. Има хора като Стефан Ботев и Пламен Братойчев, които ни пречат. Надяваме се да се оттеглят абсолютно всички, за да ни оставят нас да работим по нормален начин и да успяваме“, заяви Русев.

По информация на БНТ две от трите жалби, внесени срещу избора на Асен Златев, които спират вписването на новото ръководство на Българската федерация по вдигане на тежести, са били върнати от съда. Остава само тази от сливенския клуб Христо Бъчваров с президент Пламен Братойчев.

Повече можете да гледате във видеото!