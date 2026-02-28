Весела Лечева: Действията на Стефан Ботев са срамно петно за българския спорт

Избраната за председател на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева излезе с открито писмо по повод проблемите в Българската федерация по вдигане на тежести. Предлагаме ви го без редакторска намеса:

„С тревога и безпокойство следя ситуацията в Българската федерация по вдигане на тежести. Вчера националният ни тим беше изправен пред заплахата да спре своята подготовка за Европейското първенство. Тази криза продължава от седмици, а упорството на бившия президент Стефан Ботев, който се опитва да саботира работата, е напълно недопустимо. По този начин той вреди на състезатели, треньори, клубове. Нанася щети на целия български спорт преди Летните олимпийски игри в Лос Анджелис 2028.

Само преди броени дни Карлос Насар стана Спортист №1 на годината в конкуренцията на световни и европейски шампион от различни спортове. 2025-а бе изключително успешна за българския спорт. 2026-а започна по същия начин, с най-силните за България Зимни олимпийски игри в последните 20 години.

На този фон действия на президент като Стефан Ботев, които са загубили избори, но с административни трикове и злоупотреба с правосъдие, опитват да удържат властта, са срамно петно за българския спорт.

Като Председател на БОК, но и като представител на спортното семейство, призовавам да върнем феърплея и нормалните отношения в българския спорт. Той се нуждае от ясни правила и законност, а не от злоупотреба с правосъдие.

Обръщам се и към всички мои колеги, големи имена на спорта – не позволявайте да бъдете използвани в чужди сценарии. Пазете името си, помнете, че за Вас е звучал националният химн. Не пречете на спортисти, треньори и специалисти да показват сега своите възможности, да се развиват, да печелят победи, да градят бъдещето на българския спорт“, се казва в съобщението на Весела Лечева.