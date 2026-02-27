Две от трите подадени жалби срещу избора на Асен Златев за президент на БФВТ няма да бъдат разгледани от съда

Две от трите подадени жалби срещу избора на Асен Златев за президент на Българска федерация по вдигане на тежести няма да бъдат разгледани от съда. Те бяха внесени ден след като олимпийският шампион от 1980 г. получи 21 от 32 гласа в битката за поста срещу Стефан Ботев.

Проблемът с първите две жалби е, че подателите им – ЦСКА и Аполон Стара Загора – не са заплатили необходимите такси за разглеждане. Така единствено третото обжалване, внесено от клуба на Пламен Братойчев – треньор на бронзовия медалист от олимпийските игри в Париж 2024 Божидар Андреев, остава в играта.

Златев има подкрепата на олимпийския, световен и европейски шампион Карлос Насар, който заяви, че остава в страната, обвързвайки решението си с промяната на управлението.

Междувременно срещу Стефан Ботев се подготвя национален протест на 5 март, организиран от клубове от цялата страна, като Карлос Насар също изрази подкрепата си за събитието.