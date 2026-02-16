Резултатите в анкетата "Спортист на Балканите“ за 2025 година ще бъдат обявени днес

Резултатите в 52-рото издание на анкетата на Българската телеграфна агенция „Спортист на Балканите“ за 2025 година ще бъдат оповестени днес от 16:00 часа на специална церемония в Националния пресклуб на БТА в София.

В традиционното допитване участват националните информационни агенции от региона - БТА (България), АНА-МПА (Гърция), АДЖЕРПРЕС (Румъния), Анадолска агенция (Турция), ТАНЮГ (Сърбия), МИНА (Черна гора), МИА (Република Северна Македония), ХИНА (Хърватия), ФЕНА (Босна и Херцеговина), КНА (Кипър), АТА (Албания) и КосоваПрес (Косово).

Сред десетимата отличени по азбучен ред са двама български спортисти – волейболистът Александър Николов и щангистът Карлос Насар. Николов изигра ключова роля за спечелените от националния отбор сребърни медали на Световното първенство във Филипините, като стана и най-резултатният състезател в турнира и намери място в идеалния отбор.



Насар триумфира със световната титла в категория до 94 килограма със световен рекорд в изтласкването, а на европейския шампионат спечели златото при 96-килограмовите със световни върхови постижения в изтласкването и в двубоя.

В тазгодишното издание на анкетата са посочени имената на общо 47 спортисти от Балканите, като победителят ще бъде обявен по-късно днес.