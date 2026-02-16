БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Резултатите в анкетата "Спортист на Балканите“ за 2025 година ще бъдат обявени днес

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Двама българи - Александър Николов и Карлос Насар са сред десетимата финалисти в 52-рото издание на традиционното допитване на БТА

резултатите анкетата спортист балканитеldquo 2025 година бъдат обявени
Снимка: БТА
Слушай новината

Резултатите в 52-рото издание на анкетата на Българската телеграфна агенция „Спортист на Балканите“ за 2025 година ще бъдат оповестени днес от 16:00 часа на специална церемония в Националния пресклуб на БТА в София.

В традиционното допитване участват националните информационни агенции от региона - БТА (България), АНА-МПА (Гърция), АДЖЕРПРЕС (Румъния), Анадолска агенция (Турция), ТАНЮГ (Сърбия), МИНА (Черна гора), МИА (Република Северна Македония), ХИНА (Хърватия), ФЕНА (Босна и Херцеговина), КНА (Кипър), АТА (Албания) и КосоваПрес (Косово).

Сред десетимата отличени по азбучен ред са двама български спортисти – волейболистът Александър Николов и щангистът Карлос Насар. Николов изигра ключова роля за спечелените от националния отбор сребърни медали на Световното първенство във Филипините, като стана и най-резултатният състезател в турнира и намери място в идеалния отбор.

Насар триумфира със световната титла в категория до 94 килограма със световен рекорд в изтласкването, а на европейския шампионат спечели златото при 96-килограмовите със световни върхови постижения в изтласкването и в двубоя.

В тазгодишното издание на анкетата са посочени имената на общо 47 спортисти от Балканите, като победителят ще бъде обявен по-късно днес.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Спортист на Балканите # Александър Николов #Карлос Насар

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
2
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
3
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
4
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
6
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...

Най-четени

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
2
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
3
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
4
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
5
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
6
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"

Още от: Вдигане на тежести

Българските щангисти ще започнат подготовка за ервошампионата въпреки липсата на бюджет
Българските щангисти ще започнат подготовка за ервошампионата въпреки липсата на бюджет
Стефан Ботев се оттегля временно от президентския пост на БФВТ Стефан Ботев се оттегля временно от президентския пост на БФВТ
Чете се за: 01:22 мин.
Карлос Насар: Мога да направя неща, които не са правени в целия свят Карлос Насар: Мога да направя неща, които не са правени в целия свят
Чете се за: 01:32 мин.
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
59413
Чете се за: 02:37 мин.
Карлос Насар е сред номинираните за най-добър спортист в класация на Международната асоциация на спортните журналисти Карлос Насар е сред номинираните за най-добър спортист в класация на Международната асоциация на спортните журналисти
Чете се за: 04:17 мин.
Уроците на олимпийския шампион Асен Златев за здравето и постоянството Уроците на олимпийския шампион Асен Златев за здравето и постоянството
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
След фаталния удар с АТВ в Слънчев бряг - близките на пострадалите настояват за справедливо решение След фаталния удар с АТВ в Слънчев бряг - близките на пострадалите настояват за справедливо решение
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
София предлага нови правила за прием в ясли и детски градини София предлага нови правила за прием в ясли и детски градини
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Застудяване и сняг се очакват тази седмица Застудяване и сняг се очакват тази седмица
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Ключова седмица в очакване на служебен кабинет и дата за избори
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Поройни дъждове в Петрич - какви са щетите?
Чете се за: 01:05 мин.
Регионални
Арест на бивш украински министър - той е задържан докато опитвал да...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
В навечерието на Лунната Нова година - празненствата в Китай вече...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ