Проблеми с вибрациите може сериозно да ограничат Астън Мартин в Гран при на Австралия

Отборът на Астън Мартин може да бъде сериозно ограничен по време на предстоящото Гран при на Австралия във Формула 1 заради силни вибрации в болида, които дори могат да представляват риск за здравето на пилотите. Това призна отборният директор Ейдриън Нюи преди началото на състезателния уикенд в Мелбърн.

По думите му вибрациите, идващи от двигателя на Хонда, създават сериозни проблеми със стабилността на автомобила.

"Вибрациите върху шасито ни създават няколко проблема, свързани с устойчивостта на болидите. Огледалата се откачат, светлините по опашката се откачат и подобни неща. Трябва да адресираме това преди всичко“, заяви Нюи.

Той допълни, че най-сериозното притеснение е въздействието върху пилотите. „Енергията от вибрациите се пренася към пръстите на ръцете на пилотите. Фернандо предполага, че не може да направи повече от 25 поредни обиколки, без да рискува трайни увреждания в периферната нервна система. Ланс смята, че и 15 обиколки са много“, обясни британският инженер.

Заради тези проблеми не е изключено Фернандо Алонсо и Ланс Строл да не успеят да изминат дори половината от 58-те обиколки на трасето в Мелбърн. Според Нюи вибрациите ще продължат да ограничават представянето на отбора, докато не бъде открит точният им източник.

Астън Мартин беше сред най-слабо представилите се отбори по време на предсезонните тестове, като изостана дори от новия тим Кадилак. Въпреки това Нюи е на мнение, че болидът AMR26 има сериозен потенциал при новите технически регулации.

"Основният ни проблем са вибрациите. Автомобилът не е идеален в момента, имаме и други затруднения, които поставят под въпрос устойчивостта му. След тестовете в Бахрейн направихме още проверки и пробвахме различни решения. Ще бъде интересно да видим как ще се държи болидът в първите тренировки“, коментира Фернандо Алонсо.

Свободните тренировки преди Гран при на Австралия започват в петък, 6 март, като първата сесия е от 3:30 часа българско време, а втората - от 7:00 часа.