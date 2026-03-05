БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността:...
Чете се за: 07:22 мин.
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите...
Чете се за: 03:22 мин.
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Чете се за: 00:52 мин.
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа...
Чете се за: 03:52 мин.

Христо Христов: Стефан Ботев пречи за развитието на българските щанги

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мартин Гошев
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Щангистът не възнамерява да се състезава за друга държава.

Христов
Снимка: БТА
Варненският щангист Христо Христов бе на протеста срещу сменения, но все още вписан като президент на федерацията Стефан Ботев.

Българският национал смята, че спортът нямат бъдеще под ръководството на Стефан Ботев и Пламен Братойчев.

“С тяхното присъствие във федерация не виждам бъдеще на българските щанги и не виждам бъдеще за нито един състезател. Ако тези двамата останат, федерацията съвсем скоро ще изпадне във фалит. Ще ние се отнеме лиценза, което ни лишава от ходене по състезания. За какво тренираме, ако няма да ходим по състезания? Почти всички сме семейни. Има хора, които се грижат за възрастни родители. Други, като мен, се грижат за деца. Не ни позволяват да вършим ангажиментите си към нашите близки”, сподели Христов.

Многократният медалист от европейски първенства не възнамерява да се състезава за друга държава.

“Заради тях сме стигнали до ниво, до което нямаме мотивация. Тренираме, само защото трябва, а не защото го искаме. Ако те са навън, нашият спорт ще се изчисти от корупцията и измамните схеми и политики. Ще тренираме отново с желание и с огън в очите ни. Надявам се да не се стигне дотам, че да вдигаме за друга държава. Когато нямаш шанс за изява, трябва да намериш начин. Аз съм се зарекъл, че до последно ще вдигам за България, но има едно "но" - тези двамата, които много пречат да се развиваме”, добави той.

#Христо Христов

