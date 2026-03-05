Христо Христов: Стефан Ботев пречи за развитието на българските щанги

Варненският щангист Христо Христов бе на протеста срещу сменения, но все още вписан като президент на федерацията Стефан Ботев.

Българският национал смята, че спортът нямат бъдеще под ръководството на Стефан Ботев и Пламен Братойчев.

“С тяхното присъствие във федерация не виждам бъдеще на българските щанги и не виждам бъдеще за нито един състезател. Ако тези двамата останат, федерацията съвсем скоро ще изпадне във фалит. Ще ние се отнеме лиценза, което ни лишава от ходене по състезания. За какво тренираме, ако няма да ходим по състезания? Почти всички сме семейни. Има хора, които се грижат за възрастни родители. Други, като мен, се грижат за деца. Не ни позволяват да вършим ангажиментите си към нашите близки”, сподели Христов.

Многократният медалист от европейски първенства не възнамерява да се състезава за друга държава.