Асен Златев: Федерацията по вдигане на тежести е в безтегловност, дълговете наближават 1 милион

Олимпийският шампион от Москва 1980 Асен Златев заяви, че федерацията по вдигане на тежести се намира в "безтегловност“ заради продължаващите съдебни процедури около вписването на новото ръководство. Златев, който спечели изборите за председател на извънредното Общо събрание през декември миналата година, поведе протест срещу управлението на Стефан Ботев пред Министерството на младежта и спорта.

"Голямата цел е да се избегне фалитът. Докато има жалба, която спира моето вписване като председател, федерацията се намира в безтегловност, а това пречи на нормалната работа“, заяви Златев. Срещу избирането му бяха подадени три жалби, като две вече са отхвърлени, а съдът все още трябва да се произнесе по третата.

По думите му финансовото състояние на федерацията е тежко, като задълженията достигат близо 1 милион лева.

"Апелът ми към Стефан Ботев е да прояви разбиране към нашия спорт и да не пречи. Федерацията е в много тежко положение и по всичко личи, че ще става още по-трудно“, каза още той. Златев добави, че след окончателното решение по казуса ще започне работа по стабилизирането на организацията, включително нова методика на подготовка, лагери и възстановяване на състезателите.

В протеста се включиха и националните състезатели по вдигане на тежести. Многократният европейски шампион Ангел Русев призова настоящото ръководство да подаде оставка.

"Целта е една – Стефан Ботев да си подаде оставката. В момента ни пречат да работим. Благодарение на Министерството на младежта и спорта ситуацията временно се нормализира, но не е ясно какво ще стане занапред“, заяви Русев. Той подчерта, че иска да продължи да се състезава за България, но при по-добри условия за подготовка.

На протеста присъства и мениджърът на олимпийския шампион Карлос Насар – Николай Жейнов, като самият щангист вече е изразил подкрепата си към Асен Златев.