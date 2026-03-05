Карлос Насар подкрепи протеста срещу ръководството на федерацията по вдигане на тежести

Олимпийският шампион Карлос Насар изрази подкрепата си към протестиращите срещу ръководството на Българската федерация по вдигане на тежести, който се проведе днес пред Министерството на младежта и спорта.

Десетки състезатели, треньори и представители на клубове се събраха пред сградата на министерството с искане за оставката на досегашния председател Стефан Ботев. Както е известно, през декември за нов президент на централата бе избран Асен Златев, но той все още не е встъпил в длъжност заради подадени жалби.

Насар не присъства лично на протеста, но изпрати видеообръщение, което бе излъчено пред събралите се.

"Днес, за съжаление, няма да успея да дойда на протеста, но искам да изразя подкрепата си към всички, които са там. Вдигането на тежести е спорт с голяма история у нас. Всички състезатели и треньори заслужават условия и уважение. Също така вярвам, че нашата федерация може да постигне прозрачност и условия за всички състезатели“, заяви той.

Ситуацията около федерацията поставя и сериозни въпросителни около участието на българските щангисти на предстоящото европейско първенство в Батуми, което трябва да се проведе през април. Заради финансовите проблеми и административния спор съществува опасност националният отбор да пропусне международни турнири.

Освен това несигурността около управлението на федерацията поставя под въпрос и финансовата стабилност на състезателите, които продължават подготовката си за предстоящите състезания.