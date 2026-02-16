Насар: За мен е чест да бъда номиниран за "Спортист на Балканите"

Звездата в българските щанги Карлос Насар зае трето място в класацията на БТА "Спортист на Балканите". Олимпийският шампион не успя да присъства на церемонията, но изпрати специално видео обръщение, в което благодари за поредната награда и честити на останалите призьори.

"Здравейте, уважаеми журналисти. За пореден път за мен е чест да бъда номиниран за "Спортист на Балканите" и да имам възможността да се наредя до едни от най-добрите спортисти в света. За което благодаря на всички, които са гласували за мен и са ме подкрепили. За съжаление днес няма да мога да успея да си взема наградата, но пък за това нашето "златно" момиче Александра Лазарова от моя екип ще бъде там, за да я получи. Искам да пожелая на всички да бъдат здрави, щастливи, успешни и да поздравя победителя. Благодаря Ви!", казва Карлос Насар.