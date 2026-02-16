БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...
Чете се за: 00:32 мин.
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...
Чете се за: 04:25 мин.
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Чете се за: 02:12 мин.
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Чете се за: 01:15 мин.
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Насар: За мен е чест да бъда номиниран за "Спортист на Балканите"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Олимпийският шампион не успя да присъства на церемонията.

карлос насар разпиша договора заради стефан ботев заради хората подкрепяли оставам състезавам българия
Слушай новината

Звездата в българските щанги Карлос Насар зае трето място в класацията на БТА "Спортист на Балканите". Олимпийският шампион не успя да присъства на церемонията, но изпрати специално видео обръщение, в което благодари за поредната награда и честити на останалите призьори.

"Здравейте, уважаеми журналисти. За пореден път за мен е чест да бъда номиниран за "Спортист на Балканите" и да имам възможността да се наредя до едни от най-добрите спортисти в света. За което благодаря на всички, които са гласували за мен и са ме подкрепили. За съжаление днес няма да мога да успея да си взема наградата, но пък за това нашето "златно" момиче Александра Лазарова от моя екип ще бъде там, за да я получи. Искам да пожелая на всички да бъдат здрави, щастливи, успешни и да поздравя победителя. Благодаря Ви!", казва Карлос Насар.

Победител в анкетата стана румънският плувец Давид Попович, следван от НБА звездата Никола Йокич.

Свързани статии:

Давид Попович №1 на Балканите за 2025 година
Давид Попович №1 на Балканите за 2025 година
Втори остана сръбската баскетболна звезда Никола Йокич, а трети е...
Чете се за: 01:30 мин.
#Карлос Насар

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на Калушев
2
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на...
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
3
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград – Сърница е затворен
4
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград –...
След фаталния удар с АТВ в Слънчев бряг - близките на пострадалите настояват за справедливо решение
5
След фаталния удар с АТВ в Слънчев бряг - близките на пострадалите...
Кой влиза в служебния кабинет? Партиите с противоречиви сигнали
6
Кой влиза в служебния кабинет? Партиите с противоречиви сигнали

Най-четени

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
2
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
3
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
4
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
5
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
6
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...

Още от: Вдигане на тежести

Резултатите в анкетата "Спортист на Балканите“ за 2025 година ще бъдат обявени днес
Резултатите в анкетата "Спортист на Балканите“ за 2025 година ще бъдат обявени днес
Българските щангисти ще започнат подготовка за ервошампионата въпреки липсата на бюджет Българските щангисти ще започнат подготовка за ервошампионата въпреки липсата на бюджет
Чете се за: 01:37 мин.
Стефан Ботев се оттегля временно от президентския пост на БФВТ Стефан Ботев се оттегля временно от президентския пост на БФВТ
Чете се за: 01:22 мин.
Карлос Насар: Мога да направя неща, които не са правени в целия свят Карлос Насар: Мога да направя неща, които не са правени в целия свят
Чете се за: 01:32 мин.
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
59416
Чете се за: 02:37 мин.
Карлос Насар е сред номинираните за най-добър спортист в класация на Международната асоциация на спортните журналисти Карлос Насар е сред номинираните за най-добър спортист в класация на Международната асоциация на спортните журналисти
Чете се за: 04:17 мин.

Водещи новини

МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Масирана полицейска акция в Бистрица след като неизвестни запалиха автомобила и входната врата на кмета Масирана полицейска акция в Бистрица след като неизвестни запалиха автомобила и входната врата на кмета
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Делото "Сияна": Липсващ цял фотоалбум от доказателствата, отвод на вещо лице и назначена нова комплексна експертиза Делото "Сияна": Липсващ цял фотоалбум от доказателствата, отвод на вещо лице и назначена нова комплексна експертиза
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
ЕС ще участва като наблюдател в заседанието на Съвета за мир на Тръмп ЕС ще участва като наблюдател в заседанието на Съвета за мир на Тръмп
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали присъдата на...
Чете се за: 02:12 мин.
Сигурност и правосъдие
Продължава разчистването на пътя Велинград – Сърница
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
2 г. от смъртта на Навални: Митинги в памет на убития опозиционер...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Заради отпаднали свидетелски показания по делото...
Чете се за: 02:32 мин.
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ