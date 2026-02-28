БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 01:25 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Слави Бинев откри България Оупън G2

Чете се за: 01:27 мин.
Бойни спортове
Президентът на Българска федерация по таекуондо връчи на Ивет Горанова бронзовия медал на Кимия Ализаде от Игрите в Париж 2024.

Слави Бинев откри България Оупън G2
Президентът на Българска федерация таекуондо Слави Бинев откри поредното издание на международния турнир Bulgaria Open G2, който се провежда в столичната "Арена 8888".

На церемонията присъстваха много президенти на спортни федерации и спортисти, сред които Красимир Инински, Румен Стоилов, Георги Павлов, Георги Аврамчев, Ивет Горанова, Стоян Копривленски и други.

Бинев връчи на олимпийската шампионка по карате от Токио 2020 Ивет Горанова копие на бронзовия медал на Кимия Ализаде от Игрите в Париж 2024.

"В едно семейство няма само радост - има и тъга. Това е нашето семейство и нашите успехи зависят от това семейство, независимо дали има хора, които представляват държавата, дали има хора, които представляват бизнеса, или има просто спортисти. Успехите са на всеки един от тези хора, които са тук", каза Слави Бинев по време на откриването.

Над 2500 състезатели от цял свят участват на надпреварата в столицата, която е под патронажа на Президента на Република България Илияна Йотова.

#турнир по таекуондо "България Оупън" #Българска федерация по таекуондо #Слави Бинев

