Олександър Усик ще защитава пояса на WBC срещу кикбокс легенда

Олександър Усик ще защитава своя пояс в тежка категория WBC срещу Рико Верховен. Мачът между носителя на световната титла кикбокс легендата ще бъде на 23 май в уникална галавечер край Пирамидите в Гиза, Египет. Новината бе съобщена от Ring Magazine.

Украинецът не се е качвал на ринга от юли 2025 година, когато нокаутира Даниел Дюбоа в петия рунд и затвърди статута си на доминант в тежката категория, притежавайки поясите на WBA, WBC, WBO, IBO, IBF и The Ring. В последните четири години Усик записа шест победи, включително по две над Тайсън Фюри, Антъни Джошуа и Дюбоа.

За Верховен това ще бъде сериозно предизвикателство извън комфортната му зона. Нидерландецът има само един професионален боксов мач – нокаут във втория рунд през 2014 г. След като напусна GLORY след успешна защита срещу Артьом Вахитов през юни 2025-а, той води разговори и с UFC за евентуален двубой срещу Дерик Люис, но до подпис не се стигна.

Усик изрази уважение към бъдещия си съперник, подчертавайки, че върхът в който и да е спорт изисква изключителен характер и постоянство. Верховен от своя страна заяви, че дългогодишното му господство в кикбокса не е намалило глада му за нови върхове.