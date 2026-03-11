БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на...
Чете се за: 01:02 мин.
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки,...
Чете се за: 04:12 мин.
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България изпраща четирима атлети на световното първенство в зала

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

Божидар Саръбоюков, Александра Начева, Христо Илиев и Никола Караманолов ще представят страната.

Божидар Саръбоюков
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

България ще участва с четирима състезатели на световното първенство по лека атлетика в зала, което ще се проведе в полския град Торун от 20 до 22 март.

В състава на националния тим са скачачите Божидар Саръбоюков и Александра Начева, както и спринтьорите Христо Илиев и Никола Караманолов. Това е най-голямото българско участие на шампионат на планетата в зала от 2018 година насам, когато страната беше представена от петима атлети.

Сериозни надежди се възлагат на Божидар Саръбоюков, който през последните сезони се утвърди като едно от най-ярките имена в европейската атлетика. Той се състезава основно в скока на дължина, но има силни резултати още в тройния скок и скока на височина. През 2025 година Саръбоюков спечели европейската титла в зала в скока на дължина, а през настоящия сезон подобри личния си рекорд до 8.45 метра, което го поставя начело на световната ранглиста.

Александра Начева се завръща на голямата сцена след тежка контузия. Специалистката в тройния скок стана световна шампионка за девойки до 20 години през 2018 година и спечели златото на Младежките олимпийски игри през същата година. В последните години тя е сред редовните участнички на големи първенства, като през 2024 година завърши четвърта на европейското първенство в Рим.

В спринта България ще бъде представена от двама млади състезатели. Христо Илиев, роден през 2005 година, държи националния рекорд на 60 метра с време от 6.51 секунди, поставен през 2026 година. Постижението е и европейски рекорд за състезатели под 23 години, а Илиев е и балкански шампион в дисциплината.

Другият български представител в късия спринт е Никола Караманолов. Той е сред най-бързите български спринтьори в последните години, като през миналото лято достигна до финала на 100 метра на европейското първенство за младежи. През настоящия зимен сезон Караманолов подобри личния си резултат на 60 метра до 6.60 секунди.

БНТ 3 ще излъчи най-интересните моменти от турнира.

Гледайте новините и в Метрото Metro

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
1
Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
2
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у нас
3
Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у...
11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу Иран, обяви военният министър Пийт Хегсет
4
11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу...
Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
5
Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
Надежда Нейнски: Проведохме най-мащабната операция по евакуация на български граждани от Близкия изток
6
Надежда Нейнски: Проведохме най-мащабната операция по евакуация на...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
4
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
6
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...

Още от: Други спортове

АБСФ апелира за спешни действия за развитието на българския спорт
АБСФ апелира за спешни действия за развитието на българския спорт
Гледайте пряко от Вал Сен Ком развръзката в паралелния гигантски слалом по БНТ 3 Гледайте пряко от Вал Сен Ком развръзката в паралелния гигантски слалом по БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Най-добрите филми от световното и планинарско кино отново идват в София Най-добрите филми от световното и планинарско кино отново идват в София
Чете се за: 01:50 мин.
Спортни новини 11.03.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 11.03.2026 г., 06:30 ч.
Пилот на Алпин спечели първата нова награда във Формула 1 Пилот на Алпин спечели първата нова награда във Формула 1
Чете се за: 01:35 мин.
Спортни новини 10.03.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 10.03.2026 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки 1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Политика
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан" Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската болница в...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Учениците до 18 години в Пловдив да пътуват безплатно, предлага...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът ще изслуша служебния министър на електронното...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Инцидент в Швейцария: Шест жертви, след като автобус се запали
Чете се за: 00:25 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ