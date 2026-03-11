България изпраща четирима атлети на световното първенство в зала

България ще участва с четирима състезатели на световното първенство по лека атлетика в зала, което ще се проведе в полския град Торун от 20 до 22 март.

В състава на националния тим са скачачите Божидар Саръбоюков и Александра Начева, както и спринтьорите Христо Илиев и Никола Караманолов. Това е най-голямото българско участие на шампионат на планетата в зала от 2018 година насам, когато страната беше представена от петима атлети.

Сериозни надежди се възлагат на Божидар Саръбоюков, който през последните сезони се утвърди като едно от най-ярките имена в европейската атлетика. Той се състезава основно в скока на дължина, но има силни резултати още в тройния скок и скока на височина. През 2025 година Саръбоюков спечели европейската титла в зала в скока на дължина, а през настоящия сезон подобри личния си рекорд до 8.45 метра, което го поставя начело на световната ранглиста.

Александра Начева се завръща на голямата сцена след тежка контузия. Специалистката в тройния скок стана световна шампионка за девойки до 20 години през 2018 година и спечели златото на Младежките олимпийски игри през същата година. В последните години тя е сред редовните участнички на големи първенства, като през 2024 година завърши четвърта на европейското първенство в Рим.

В спринта България ще бъде представена от двама млади състезатели. Христо Илиев, роден през 2005 година, държи националния рекорд на 60 метра с време от 6.51 секунди, поставен през 2026 година. Постижението е и европейски рекорд за състезатели под 23 години, а Илиев е и балкански шампион в дисциплината.

Другият български представител в късия спринт е Никола Караманолов. Той е сред най-бързите български спринтьори в последните години, като през миналото лято достигна до финала на 100 метра на европейското първенство за младежи. През настоящия зимен сезон Караманолов подобри личния си резултат на 60 метра до 6.60 секунди.

БНТ 3 ще излъчи най-интересните моменти от турнира.