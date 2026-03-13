Марко Одермат спечели предсрочно петата си Световна купа

Швейцарската звезда в алпийските ски Марко Одермат спечели пета Световна купа в кариерата си, след като днес в спускането в Куршевел (Франция) завърши на 3-о място. Стартът пък беше спечелен от Винсент Крихмайер, който прекъсна дългата серия без победа на австрийския отбор.

Крихмайер завърши на върха с време от 1:47.26 минути, като изпревари с девет стотни пред италианеца Джовани Францони. Трети се нареди Одермат на 31 стотни.

Бившият световен шампион Крихмайер сложи край на серия от 23 състезания, обхващащи почти три години, в които нямаше победа за австрийски спускач. Всъщност Крихмайер беше и последният австрийски шампион в дисциплината на 15 март 2023 г. в Солдеу (Андора).

По време на състезанието имаше шокиращ момент, когато американецът Джаред Голдбърг се натъкна на двама работници по пистата на трасето, докато се спускаше. Единият от тях бързо се премести встрани и Голдбърг успя да избегне другия.

Междувременно Одермат добави още сребърни трофеи в днешното състезание на пистата, където спечели първата си титла от Световно първенство в спускането през 2023-а година.

Той спечели Големия глобус шест състезания преди края, като изпревари Лукас Пинейро Бротен (Бразилия), който не се състезава в скоростните дисциплини.

Одермат води в генералното класиране с с 1590 точки, пред Бротен с 958. Атле Ли Макграт (Норвегия) е на 3-ото място за момента с 844 точки.

За малката купа Одермат също е предсрочен победител, едно спускане преди края на сезона. Той води с 670 точки, следван от Франьо фон Алмен (Швейцария) с 435. Италианецът Францони е с 354.

Така днешният победител се изравни с легендата Марк Жирардели (Люксембург) с пет Световни купи в кариерата. Пред тях е единствен е Марсел Хиршер (Австрия) с осем.