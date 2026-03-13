Владимир Зографски преодоля квалификацията за Световната купа в Осло

Българският състезател Владимир Зографски преодоля успешно квалификацията за старта от Световната купа по ски скокове в Осло. Надпреварата е 25-а от общо 30 кръга за индивидуалното класиране през сезона.

Зографски, който преди седмица записа първия си подиум в кариерата в Лахти, се класира на 19-о място в квалификацията след скок от 121 метра, който му донесе 107.2 точки. Българинът завърши с 0.6 точки преднина пред японската звезда Рьою Кобаяши, който заема второто място в генералното класиране за Световната купа.

Квалификацията предложи и любопитен момент на върха, след като Щефан Ембахер и Домен Превц разделиха първото място с по 130 точки. Австриецът записа най-дългия скок за деня – 134 метра, което бе с шест метра повече от този на словенеца.

Третата позиция зае Анже Ланишек, който изостана с 5.9 точки от лидерите.

Първият рунд на състезанието в Осло е насрочен за събота от 18:45 часа българско време.