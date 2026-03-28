Ника Превц завърши сезона с победа в Планица и рекорд в Световната купа

Словенката Ника Превц завърши по впечатляващ начин най-успешния сезон в кариерата си, след като спечели състезанието по ски полети в Планица в последния старт от Световната купа при жените.

Пред родна публика тя триумфира с опити от 228,5 и 221 метра, които ѝ донесоха сбор от 405,3 точки. Това бе нейна 18-а победа през сезон 2025/26, като Превц записа общо 28 класирания на подиума.

Втора остана норвежката Ейрин Мария Квандал с 388,1 точки, а третото място в първото в историята женско състезание в Планица зае японката Нозоми Маруяма с 361,7.

21-годишната словенка отдавна си бе гарантирала Големия кристален глобус, като завършва сезона с рекордните 2676 точки – най-висок актив в историята както при жените, така и при мъжете в дисциплината.

Превц изпраща кампанията и със силно представяне на големите форуми – на Олимпийските игри в Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026 тя спечели пълен комплект медали, а дни преди финала на сезона постави и световен рекорд с полет от 242,5 метра по време на тренировките в Планица.

Състезанието беляза и края на кариерата на Катарина Шмид. Германката се оттегля със седем световни титли, два сребърни олимпийски медала и 19 победи в стартове за Световната купа.