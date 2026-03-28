Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за...
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Ника Превц завърши сезона с победа в Планица и рекорд в Световната купа

Словенката оформи изключителна кампания с 18 успеха и исторически постижения

Ника Превц завърши сезона с победа в Планица и рекорд в Световната купа
Снимка: AP Photo
Словенката Ника Превц завърши по впечатляващ начин най-успешния сезон в кариерата си, след като спечели състезанието по ски полети в Планица в последния старт от Световната купа при жените.

Пред родна публика тя триумфира с опити от 228,5 и 221 метра, които ѝ донесоха сбор от 405,3 точки. Това бе нейна 18-а победа през сезон 2025/26, като Превц записа общо 28 класирания на подиума.

Втора остана норвежката Ейрин Мария Квандал с 388,1 точки, а третото място в първото в историята женско състезание в Планица зае японката Нозоми Маруяма с 361,7.

21-годишната словенка отдавна си бе гарантирала Големия кристален глобус, като завършва сезона с рекордните 2676 точки – най-висок актив в историята както при жените, така и при мъжете в дисциплината.

Превц изпраща кампанията и със силно представяне на големите форуми – на Олимпийските игри в Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026 тя спечели пълен комплект медали, а дни преди финала на сезона постави и световен рекорд с полет от 242,5 метра по време на тренировките в Планица.

Състезанието беляза и края на кариерата на Катарина Шмид. Германката се оттегля със седем световни титли, два сребърни олимпийски медала и 19 победи в стартове за Световната купа.

#Световна купа по ски скок 2025/26 #Ника Превц

След отмяната на стикерите за ГТП: Казус с български шофьор в Гърция
България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с парадокси
Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с последствията от кризата в Близкия изток
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в Саудитска Арабия
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
Още от: Ски скокове

Австрия спечели отборната надпревара по ски полети от финалите на Световната купа в Планица
Ника Превц записа световен рекорд в Планица
Триумф за Домен Превц в първото състезание по ски полети от финалите на Световната купа по ски скокове в Планица Триумф за Домен Превц в първото състезание по ски полети от финалите на Световната купа по ски скокове в Планица
Зографски отпадна в квалификацията в Планица Зографски отпадна в квалификацията в Планица
Владимир Зографски: Надявам се скоро да спечеля и старт от Световната купа Владимир Зографски: Надявам се скоро да спечеля и старт от Световната купа
Светослав Дяков, Никола Цолов и Владимир Зографски в "Арена спорт" Светослав Дяков, Никола Цолов и Владимир Зографски в "Арена спорт"
Сред сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото с. Овчарово
ЦИК разкрива 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април
БАБХ затвори месопреработвателно предприятие в Монтана заради лоша хигиена
Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин
Градушка с големина на орех удари Крумовград
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред...
Пролетно почистване и залесяване в София
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
