Владимир Зографски изравни националния рекорд със скок от 215 метра

Норвежецът Мариус Линдвик сложи точка на сезона в Световната купа по ски скокове с победа във финалното състезание в Планица (Словения). Двукратният олимпийски медалист записа девети индивидуален успех в кариерата си, след като събра 459.5 точки със скокове от 238.5 и 231.0 метра.

Българското участие също бе белязано от силно представяне. Владимир Зографски завърши на 26-о място, като във финалния кръг изравни националния рекорд със скок от 215 метра. В първия си опит той постигна 206 метра и приключи състезанието с общ актив от 374.1 точки.

Втори в Планица се нареди носителят на Големия кристален глобус Домен Превц. Словенецът събра 453.9 точки след опити от 240.5 и 229.5 метра и приключи сезона с 14 победи, само на една от рекорда на своя брат Петер Превц. Третото място зае друг норвежец – Йохан Андре Форфанг, с 441.3 точки.

Състезанието бе емоционално и заради края на кариерите на две от големите имена в спорта. Полякът Камил Стох, трикратен олимпийски шампион и носител на два Големи кристални глобуса, финишира на 30-а позиция в последния си старт. Австриецът Мануел Фетнер също се сбогува със спорта, като завърши девети.

В генералното класиране за Световната купа Домен Превц триумфира с 2148 точки, пред Рьою Кобаяши и Даниел Чофених. Владимир Зографски записа най-доброто постижение за българин в историята с 20-о място и 415 точки.

Превц спечели и Малкия кристален глобус в ски полетите, както и първото място във веригата „Планица 7“.