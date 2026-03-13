Лора Христова с 21-о място на Световната купа по биатлон в Отепя

Спорт
Българската скиорка допусна един пропуск в двете стрелби в спринта на 7.5 километра за жени на естонска земя.

Лора Христова се класира 21-о място в спринта на 7,5 километра за жени в естонския зимен център Отепя от Световната купа по биатлон.

Българската биатлонистка, която през миналия месец спечели бронзов медал в индивидуалния старт на Олимпийските игри в Милано-Кортина, допусна един пропуск в двете стрелби и остана извън първите 20 с изоставане от 1:32.3 секунда след победителката Жулия Симон.

Французойката стреля без грешка и измина дистанцията за 21:29.5 минути, записвайки втора поредна победа за Световната купа след успеха си в масовия старт в Контиолахти миналата седмица. Втора остана италианката Лиза Витоци с чиста стрелба и изоставане от 2.9 секунди, а трета е другата водеща френска състезателка Лу Жанмоно без грешка на стрелбището и на 22.9 секунди след Симон.

В състезанието участваха още три български състезателки: Рая Аджамова е 66-а (0 грешки, изоставане от 2:53.6 секунди), Валентина Димитрова е 79-а (3 грешки в стрелбата, изоставане от 3:29.1 секунди), Мария Здравкова е 80-а (4 грешки, изоставане от 3:31.4 секунди след победителката)

В класирането за Световната купа води французойката Лу Жанмоно с 944 точки, пред финландката Суви Минкинен със 733 и Анна Магнусон с 718. От българските представителки най-напред е Лора Христова, която заема 46-о място с 88 точки.

