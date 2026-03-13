Българските състезатели ще търсят място напред през репешажите на световното първенство по шорттрек

Българските състезатели ще продължат участието си чрез репешажите на Световното първенство по шорттрек за мъже и жени в Монреал (Канада).

В четвъртфиналните серии на 1500 метра Стефан-Александър Кюмюрджиев завърши седми в четвърта серия с време 2:27.160 минути, а Иван Дончев се нареди шести в седма серия с 2:52.121 минути.

В спринтовата дисциплина на 500 метра Иван Дончев премина успешно предварителните серии, след като финишира трети в десета серия с 42.024 секунди. В следващия етап българинът отново се нареди трети в четвърта серия с време 42.502 секунди.

Другият български представител в дисциплината Асен Гюров остана четвърти в четвърта предварителна серия с 42.263 секунди.

Кюмюрджиев стартира и на 1000 метра, където се класира пети в четвърта серия с време 1:29.191 минута.

Световното първенство по шорттрек в Монреал продължава до неделя.