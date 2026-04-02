Олимпийска шампионка отнесе 18 месеца наказание за допинг

Виктория Карл беше санкционирана с 18-месечно лишаване от състезателни права, след като даде положителна допинг-проба за забраненото вещество кленбутерол, съобщиха от националната антидопингова агенция на Германия.

Наказанието, наложено от Германския арбитражен спортен съд, ще изтече на 25 ноември тази година, като решението подлежи на обжалване пред Спортен арбитражен съд.

Санкцията е следствие от извънсъстезателен тест и идва след вече наложена временна забрана, която извади 30-годишната състезателка от участие в стартове от Световната купа, Олимпийските игри и други големи форуми.

Карл, която е олимпийска шампионка от Пекин 2022 в отборния спринт и сребърна медалистка в щафетата, пропусна и последните Зимни игри в Милано–Кортина именно заради случая с допинг-пробата.

От Германска ски федерация застанаха в нейна защита и настояха за оправдателно решение, като посочиха, че забраненото вещество е попаднало в организма ѝ вследствие на неправилно предоставено лекарство. Според тях медикаментът е бил включен по погрешка, а подготовката на багажа е извършена от необучен персонал.

Самата състезателка също поддържа тезата, че не е била наясно, че предписаното ѝ лекарство за кашлица съдържа забранената субстанция.