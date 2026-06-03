БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев: Предложена е смяна на особения управител...
Чете се за: 04:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Весела Лечева ще открие и участва в Националната олимпийска академия в Несебър

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Форумът започва от утре, 4 юни, а официалното откриване на сесиите е в Старата Митрополия.

весела лечева бронза мирослава минчева мюнхен изпитах невероятно вълнение
Слушай новината

Председателят на БОК и член на комисия на МОК Весела Лечева ще участва в 44-а сесия на Националната олимпийска академия за млади участници и 14 сесия за учителите по физическо възпитание и обществени спортни деятели, която ще се проведе в Несебър.

Темата на тазгодишното издание е: „Мястото на Олимпийските ценности в света на съвременния спорт и светогледа на младия човек“. Форумът започва от утре, 4 юни, а официалното откриване на сесиите е в Старата Митрополия.

Председателят на БОК Весела Лечева ще разговаря с участниците на 5-и юни, като в лекциите са включени известни изследователи като проф. Лозан Митев от Националнанта спортна академия „Васил Левски“, проф. Ефрем Ефремов от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и много други.

„Националната олимпийска академия е традиция, която се пази през годините. Като председател ще работя не само за нейното съхраняване, но и за още по-голямо популяризиране на Академията, както и за нови инициативи, свързани с това младите хора да опознаят олимпийските идеи и ценности. В олимпийската година, в която имахме толкова поводи за радост и гордост, се видя, че българското общество жадува за истински герои каквито са олимпийските ни спортисти“, коментира Весела Лечева.

В края на месеца БОК заедно с други спортни организации в страната ще отбележи и Олимпийския ден - 23 юни. Кулминацията на инициативата тази година ще е в Троян – родният град на Лора Христова и Милена Тодорова, които донесоха бронз и четвърто място за България от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

#44-а сесия на Националната олимпийска академия #Български олимпийски комитет (БОК) #Весела Лечева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
1
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
2
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте полуфиналите на европейското първенство по минифутбол пряко по БНТ 3
3
Гледайте полуфиналите на европейското първенство по минифутбол...
Иван Портних посочи още един терен със строеж на КУБ
4
Иван Портних посочи още един терен със строеж на КУБ
Установени са всички собственици на имоти в местността Баба Алино
5
Установени са всички собственици на имоти в местността Баба Алино
В "Референдум": Корупцията и слабият контрол са основните причини за незаконното строителство у нас, смятат мнозинството от българите
6
В "Референдум": Корупцията и слабият контрол са основните...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
5
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
6
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...

Още от: Още

Федерация по адаптирана физическа активност организира пресконференция по повод световното за спортисти със Синдром на Даун
Федерация по адаптирана физическа активност организира пресконференция по повод световното за спортисти със Синдром на Даун
Вегас Голдън Найтс поведе във финала за Купа „Стенли“ Вегас Голдън Найтс поведе във финала за Купа „Стенли“
Чете се за: 01:22 мин.
Спортни новини 03.06.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 03.06.2026 г., 06:30 ч.
Спортни новини 02.06.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 02.06.2026 г., 20:50 ч.
Обиколката на България стартира на 29 август, федерацията търси допълнителна подкрепа за организацията Обиколката на България стартира на 29 август, федерацията търси допълнителна подкрепа за организацията
Чете се за: 05:00 мин.
Спортни новини 02.06.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 02.06.2026 г., 12:25 ч.

Водещи новини

Премиерът Радев: Предложена е смяна на особения управител на "Лукойл", МС ще вземе решение днес
Премиерът Радев: Предложена е смяна на особения управител на...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Над 55 000 четвъртокласници на НВО по български език и литература Над 55 000 четвъртокласници на НВО по български език и литература
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Иранска ракетна и дронова атака затвори международното летище на Кувейт Иранска ракетна и дронова атака затвори международното летище на Кувейт
Чете се за: 03:45 мин.
По света
НА ЖИВО: Депутатите ще гласуват окончателно поправки в Закона за водите НА ЖИВО: Депутатите ще гласуват окончателно поправки в Закона за водите
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Заради ремонти по АМ „Тракия“: Ограничения в движението...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Конституционните промени остават ключови за европейския път на...
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Продуцентът на БНТ Гери Василева за края на инициативата "Шест...
Чете се за: 06:32 мин.
Общество
След бурята в София: Дърво падна на кръстовището на ул....
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ