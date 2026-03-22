БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина...
Чете се за: 05:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иван Дончев триумфира на 1000 метра на държавното първенство по шорттрек

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Състезателят на "Айс Пик“ спечели второ злато след успеха си на 500 метра

Иван Дончев триумфира на 1000 метра на държавното първенство по шорттрек
Слушай новината

Иван Дончев стана шампион на 1000 метра на Държавното първенство по шорттрек, което се проведе през уикенда в Зимния дворец в София.

Състезателят на клуб „Айс Пик“, който ден по-рано триумфира и в спринта на 500 метра, финишира с време 1:27.385 минута и заслужено спечели втори златен медал в надпреварата.

Среброто на дистанцията остана за Стефан-Александър Кюмюрджиев с 1:32.035 минути, а бронзът – за Димитър Георгиев с 1:35.139, като и тримата медалисти са представители на „Айс Пик“.

При юношите (група А) шампион на 1000 метра стана Асен Гюров от „Ледени звезди“ с резултат 1:27.526 минути. Второто място зае съотборникът му Даниел Кръстев.

При девойките първа се класира Лора Апостолова („Ледени звезди“) с време 2:03.213 минути.

Състезанието в столицата бе последен старт за сезона в шорттрека в България.

#Държавно първенство по шорттрек #Иван Дончев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Още от: Други

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ