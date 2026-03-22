Иван Дончев триумфира на 1000 метра на държавното първенство по шорттрек

Иван Дончев стана шампион на 1000 метра на Държавното първенство по шорттрек, което се проведе през уикенда в Зимния дворец в София.

Състезателят на клуб „Айс Пик“, който ден по-рано триумфира и в спринта на 500 метра, финишира с време 1:27.385 минута и заслужено спечели втори златен медал в надпреварата.

Среброто на дистанцията остана за Стефан-Александър Кюмюрджиев с 1:32.035 минути, а бронзът – за Димитър Георгиев с 1:35.139, като и тримата медалисти са представители на „Айс Пик“.

При юношите (група А) шампион на 1000 метра стана Асен Гюров от „Ледени звезди“ с резултат 1:27.526 минути. Второто място зае съотборникът му Даниел Кръстев.

При девойките първа се класира Лора Апостолова („Ледени звезди“) с време 2:03.213 минути.

Състезанието в столицата бе последен старт за сезона в шорттрека в България.