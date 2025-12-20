Тервел Замфиров изпусна врата и отпадна на осминафиналите на паралелния слалом в Давос

Тервел Замфиров отпадна на осминафиналите на паралелния слалом в Давос от Световната купа по сноуборд. Българският национал изпусна врата по синьото трасе и загуби осминафиналния дуел с италианеца Маурицио Бормолини.

Замфиров се нареди трети в пресявките 50.97 секунди, след като беше най-бърз по жълтото трасе с 24.91 и даде 17-о време по синьото 26.06. В крайното класирането Тервел завърши 9-и, най-напред от българите. Александър Кръшняк остана 10-и, а Радослав Янков е 11-и.

Гледайте спускането на Тервел Замфиров във видеото.