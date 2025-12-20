Радослав Янков остана в Топ 16 на паралелния слалом в Давос от Световната купа по сноуборд. Българинът загуби осминафиналния двубой с австриеца Фабиан Обман.

Българският сноубордист завърши с изоставане от 24 стотни от своя опонент. Той кара по жълтото трасе, защото неговият опонент предпочете синьото. Това му отреди 11-о място в крайното класиране.

В пресявките Янков бе десети с време от 51.80 (25.98 и 25.82) сек.

Гледайте спускането на Радослав Янков във видеото.