100 гимнастици от 13 клуба се включиха в турнира, носещ името на Йордан Йовчев

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Изключително съм доволен и радостен, че вече 12-та година даваме шанс на младото поколение да покаже своите умения", заяви легендарният гимнастик на старта на надпреварата.

Днес бе даден старт на 12-то издание на турнира по спортна гимнастика, носещ името на легендата Йордан Йовчев. Надпреварата протича в столичната зала „Раковски“. Близо 100 състезатели от 13 клуба взимат участие.

Според регламента турнирът ще включва както индивидуална, така и отборна надпревара. Легендарният гимнастик сподели, че е доволен от това, че турнирът се провежда за 12-ти пореден път.

Изключително съм доволен и радостен, че вече 12-та година даваме шанс на младото поколение да покаже своите умения. Радостното е, че се чака този турнир, който е пред коледен, цяла година. Това е един стимул за тях да тренират през цялата година, да надграждат себе си и да покажат в нейния край кой какво е научил, както и как се справят“, каза Йовчев.

