Елисавета Белобрадова: Президентът трябва да назначи служебно правителство, което да не прави пакости

"Президентът не трябва да прави жестове - това не е негова работа. Трябва да назначи възможното служебно правителство, което да не прави пакости, да бъде изцяло и единствено служебно правителство - да не сключва договори, с които България поема задължения за милиарди", заяви в "Денят започва с Георги Любенов" Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ.

По думите ѝ служебният кабинет трябва да има една единствена цел - да преведе България от едни към други избори.

"С времето тази функция малко се измени - трябва служебното правителство да се върне към тази своя конституционна функция. Всеки, който е поел съответната позиция в така наречената "домова книга" трябва да има готовността да стане служебен премиер, ако бъде посочен", коментира Елисавета Белобрадова.

Според нея при отказ - означава, че той има зависимости.