Досиетата "Епстийн": Започна публикуването на част от документите

Диана Симеонова
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Името на Тръмп почти не фигурира в базата данни, сред снимките има няколко на бившия президент Бил Клинтън

Американското министерство на правосъдието започна публикуването на документите от разследванията за сексуални престъпления срещу бившия финансист Джефри Епстийн.

Вчера беше крайният срок да бъдат публично оповестени всички файлове, но стана ясно, че това са само част от тях.

Сред публикуваните данни има снимки, списъци с телефонни обаждания и показания.

Много от документите са силно редактирани, за да се запази личната информация на жертвите.

Очакваше се отварянето на досиетата да хвърли светлина върху връзките на Епстийн с президента Доналд Тръмп и други високопоставени личности.

Името на Тръмп почти не фигурира в базата данни.

Сред снимките има няколко на бившия президент Бил Клинтън.

