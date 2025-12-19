Нови снимки и краен срок за досиетата "Епстийн"

Днес е крайният срок да бъдат разсекретени досиетата "Епстийн". Очаква се те да разкрият повече за връзките на осъдения за сексуални престъпления милиардер Джефри Епстийн с известни политици, сред които и американския президент Доналд Тръмп.

Вчера демократи от Конгреса разпространиха 68 нови снимки на Епстийн, които обаче не са част от досието. Съгласно закона за прозрачност на досиетата "Епстийн", приет от Конгреса на 18 ноември, главният прокурор на Съединените щати Пам Бонди е длъжна да оповести публично документите в срок от 30 дни.

Някои от тях все пак може да останат тайна ако се прецени, че нарушават лични права или засягат активно разследване.