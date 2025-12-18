БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
И МЕЧ не виждат възможност да се сформира работещо...
Чете се за: 04:02 мин.
"Алианс за права и свободи": Практически е...
Чете се за: 02:22 мин.
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83...
Чете се за: 01:57 мин.

Консултациите при президента приключват с разговори с „Величие"

Чете се за: 00:25 мин.
Снимка: БТА
Снимка: БТА
В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев ще приеме представители на парламентарната група на „Величие".

С консултацията, която ще се проведе на 19 декември, петък, от 10.00 часа на „Дондуков" 2, приключва кръгът от разговори с политическите формации в 51-вото Народно събрание преди продължаването на конституционната процедура за връчване на мандат за съставяне на правителство.

#партия Величие #президентът Румен Радев #консултации при президента

