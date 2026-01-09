Новата детска болница в Бургас ще разполага с общо 26 отделения, клиники и лаборатории (СНИМКИ)

Министерският съвет одобри окончателната структура на Детската болница "Света Анастасия" в Бургас, с което се определят пълният обхват на дейност на лечебното заведение. Това решение е необходимата стъпка, позволяваща да се придвижи напред процесът по окомплектоване и подаване на документи за издаване на разрешение за дейност на болницата, в съответствие с вече утвърдената структура.

Детската болница в Бургас ще разполага със 142 болнични легла, разпределени в клиники и отделения по основни медицински специалности. Сред тях са педиатрия, детска хирургия, ортопедия и травматология, детска кардиология, ендокринология и нефрология, детска неврология, както и профилирано спешно отделение по педиатрия.

За да се достигне до финалния етап - на подаване на документи за регистрация на лечебното заведение - предстои окончателно да се сформира екип на болницата. Процесът по селекция на кандидатите тече от няколко месеца като вече приключи набирането на кандидатури за административните позиции. В момента интензивно се провеждат срещи с кандидатите за лекари и медицински специалисти, а на 22 декември 2025 г. беше обявен и конкурс за управител на Детската болница, като крайният срок за подаване на документи е 10 февруари 2026 г. до 17:00 ч.

снимки: МБАЛДБ "Света Анастасия" - Бургас

Детската болница в Бургас ще предлага диагностика и лечение на своите пациенти в следните клиники и отделения:

- Клиника по образна диагностика;

- Клинична лаборатория;

- Лаборатория по клинична микробиология;

- Лаборатория по трансфузионна хематология;

- Лаборатория по обща и клинична патология;

- Лаборатория по клинична вирусология.

- Клиника по педиатрия със следните отделения:

- Отделение по педиатрия;

- Отделение по детска кардиология;

- Отделение по детска гастроентерология;

- Отделение по детска ендокринология и болести на обмяната;

- Отделение по детска ревматология;

- Отделение по детска нефрология и хемодиализа.

- Клиника по детска хирургия със следните отделения:

- Отделение по детска хирургия;

- Отделение по ортопедия и травматология за лица от 0 до 18 години;

- Отделение по лицево-челюстна хирургия за лица от 0 до 18 години.

- Клиника по детска пневмология и фтизиатрия

- Клиника по детска клинична хематология и онкология

- Клиника по детска неврология

- Отделение по анестезиология и интензивно лечение за лица от 0 до 18 години

- Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

- Отделение по очни болести за лица от 0 до 18 години

- Отделение по ушно-носно-гърлени болести за лица от 0 до 18 години

- Отделение по инфекциозни болести за лица от 0 до 18 години

Болницата ще разполага с профилирано спешно отделение по педиатрия и болнична аптека.