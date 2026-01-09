Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота

След мразовитото утро, с температури под нулата в цялата страна, дори и по Черноморието, максималните днес са от около 0° в Североизточна България до 7-8° на места в южна, в София около 2°, по Черноморието между 4 и 8°. В следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще отслабне, но ще започне ново увеличение на облачността, първо над северозападните райони.

През следаващото денонощие на много места в Западна България ще вали дъжд и сняг, ще има условия за поледици. До края на деня валежите от дъжд ще обхванат цялата страна, значителни количества ще има в крайните южни райони. Късно следобед в Североизточна България дъждът ще премине в сняг, там и в Подбалкана ще се образуват поледици. Минималните температури утре ще бъдат между минус 3° и 2°, в София – около минус 3°, а максималните - ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 3°. Ще духа до умерен вятър от югозапад, който постепенно ще се ориентира от северозапад, в Източна България от североизток и с него ще нахлува студен въздух.

По Черноморието ще е облачно с валежи от дъжд. Ще духа умерен, временно силен югозападен вятър, който до вечерта ще отслабне. Максималните температури ще бъдат 8°-12°.

В планините ще е облачно и с валежи от сняг, значителни в масивите от Югозападна България. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад, след обяд ще се ориентира от запад-северозапад.

У нас, в неделя в по-голямата част от страната валежите ще продължат, в Северна България и в планините снежната покривка ще нараства. В началото на новата седмица ще се задържи облачно, но вече със слаби и изолирани превалявания от сняг. Температурите съществено ще се понижат и в понеделник минималните ще бъдат между минус 10° и минус 5°, а максималните – между минус 8° и минус 3°.

Във вторник дневните температури ще бъдат малко по-високи, но сутринта ще бъде още по-студено. В средата на седмицата ще започне бавно затопляне.