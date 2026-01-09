Защо е опасно използването на изкуствения интелект?

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Колко умен е АI, може ли да ни подведе и доколко трябва да му се доверяваме безрезервно?

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Изкуственият интелект вече е навсякъде около нас. Ползваме го при създаване на съдържание, в рекламата, почти навсякъде. Колко умен обаче е АI, може ли да ни подведе и доколко трябва да му се доверяваме безрезервно?

Вярвате или не, в модерния свят вероятно няма човек, който да не ползва услугите на изкуствения интелект ежедневно. Той ни улеснява, когато сме претоварени или ни липсва време, като бързо намира данни, анализира ги и ги систематизира. Помага ни дори когато не си даваме сметка, че работим именно с изкуствен интелект.

Обретен Обретенов, експерт по киберсигурност: "На всеки му се е случвало, когато пише текст в самия смартфон да му излизат предложения горе каква дума да използва. Изкуственият интелект не е някакъв електронен мозък, който знае всичко, а точно това, но в много по-големи мащаби и много по-добро."

Изкуственият интелект създава системи и модели, способни да изпълняват задачи. Той се самообучава стотици пъти по-бързо от човека, ползвайки информацията, която е свободно достъпна в интернет. Според експертите обаче, тази среда вече е пълна с грешки.

Обретен Обретенов, експерт по киберсигурност: "Голяма част от съдържанието, което се изкарва онлайн, реално е генерирано от изкуствен интелект. Тези неща, когато се вкарват обратно в тренировъчния модел на изкуствения интелект се случва така, че замърсяват тази проба и съдържанието, което генерира след това е такова, че съдържа много повече неточности и е много по-неточно само по себе си."

И така се стига до порочен кръг - колкото повече непроверено съдържание публикуваме в интернет, създадено с изкуствен интелект, с толкова повече грешни данни работи той. И тъй като в програмата му е заложено винаги да съдейства на човека, той е склонен да ни поднесе така наречените халюцинации като проверени факти.

Маргарита Пешева, медиен експерт: "Когато един ChatGPT или въобще изкуствен интелект се тренира с информация създадена от изкуствен интелект се стига до т. нар. “дигитално кръвосмешение”, когато самият изкуствен интелект започва да оглупява."

За да не се случва това изкуственият интелект се нуждае от база данни, създадени от човека. Те обаче се трупат бавно и струват скъпо. Затова създателите на изкуствен интелект се нуждаят от готови информационни или научни масиви, които не са свободно достъпни в интернет.

Обретен Обретенов, експерт по киберсигурност: "Хората, които подбират материал за тренировка на тези модели, имат апетити към големите издателства, към големите новинарски канали… и има разговори на тема какво и на каква цена може да се предостави на моделите за тренировка и за обучение. Когато му се посочат данни, които са проверени и са създадени от реални хора, които действително носят качествена информация, моделите се изчистват."

Изводът е, че не трябва да се доверяваме сляпо на изкуствения интелект и винаги да проверяваме какво ни е поднесъл. Защото колкото и неща да знае, не може да имитира критичното мислене на човека. Засега!

# изкуствен интелект #експерт по киберсигурност #ChatGPT

