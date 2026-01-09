Тръмп се среща с опозиционния лидер на Венецуела Мария Корино Мачадо следващата седмица

Във Венецуела започна освобождаването на политически затворници. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че ще се срещне с опозиционния лидер Мария Корино Мачадо следващата седмица. Тръмп ще приеме днес ръководителите на големите петролни компании в опит да ги привлече към стратегията си за и петролните залежи на Венецуела.

Пред затвор в Каракас се събраха близки на затворници след съобщението на властите, че започва освобождаването на противници на режима на Николас Мадуро.

Атали Кабрейо, майка на венецуелски затворник: "Аз съм майка на Хосе Фрейтес. Той е координатор на политическа партия "Венте Венецуела" и част от екипа на Мария Корина Мачадо. На 23 януари ще станат 2 години, откакто е задържан. Дойдох да видя дали ще го освободят".

Освобождаването на политически затворници е жест на добра воля, заяви Хорхе Родригес - председател на парламента и брат на временно изпълняващия длъжност президент на страната след залавянето на Мадуро. По думите му това е самостоятелно решение на Венецуела без участието на други страни.

Хорхе Родригес, председател на Националното събрание на Венецуела: "Боливарското правителство, заедно с държавните институции, реши да освободи значителен брой венецуелци и чуждестранни граждани. Процесът вече е в ход".

Според венецуелска правозащитна организация политическите затворници са 863. Освобождаването им е ключово искане на венецуелската опозиция. По-рано тази седмица опозиционният лидер Мария Корина Мачадо отправи подобен призив. Президентът на Съединените щати съобщи, че ще се срещне с нея във Вашингтон.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Разбрах, че ще дойде през следващата седмица и ще се радвам да я посрещна. Чух, че иска да го направи. Това би било голяма чест".

Пред американската телевизия Фокс Нюз Тръмп коментира и освобождаването на затворници във Венецуела.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Доколкото разбирам това са добри хора, но при всички случаи затворници, които никой не е вярвал, че може да бъдат освободени. Ще работим с тях и с лидерите на страната".

Според Тръмп ще отнеме време на южноамериканската страна да стигне до етап, в който да може да проведе избори.