Русия използва "Орешник" срещу Лвов

Най-малко четирима загинали и 19 ранени след поредната масирана руска атака срещу Украйна. Сред най-засегнатите е Киевска област.

По данни на генералния щаб Русия е използвала над 240 дрона, 13 балистични и 22 крилати ракети. По информация на руското министерство на отбрана Западна Украйна е поразена с новата хиперзвукова ракета "Орешник". Целите в района на Лвов са унищожени, става дума за фабрика за производство на дронове и критичната енергийна инфраструктура.

Според военното министерство атаката с "Орешник" е отговор на предполагаемото украинско нападение срещу резиденцията на Владимир Путин във Валдай в края на миналата година. Според украинската страна, както и според американското разузнаване, резиденцията не е била обект на атаката.

